Madrid moldea un espacio exclusivo para la cerámica contemporánea con una nueva Galería en el corazón de Chamberí

LAMÍNIMA Gallery abre sus puertas en el barrio de Chamberí como un espacio dedicado en exclusiva a la cerámica contemporánea.

LAMÍNIMA Gallery abre sus puertas en el barrio de Chamberí

Irene Marín
Publicado:

Madrid incorpora desde este viernes 23 de enero un nuevo enclave cultural a su escena artística. LAMÍNIMA Gallery abre sus puertas en el barrio de Chamberí, en la calle Fernández de los Ríos, 1, como un espacio dedicado en exclusiva a la cerámica contemporánea. Su objetivo es claro: visibilizar y dignificar una disciplina que, pese a su larga tradición, ha sido históricamente relegada frente a otras formas de arte.

Mucho más que una galería

El proyecto se concibe como un espacio inmersivo, pensado para experimentar el arte más allá de la mera contemplación. LAMÍNIMA Gallery aspira a convertirse en un centro de difusión y encuentro entre artistas nacionales e internacionales, tendiendo puentes entre distintas miradas creativas. La cerámica, explican desde la galería, es un material lleno de contrastes: ancestral y actual, técnico y expresivo, frágil y resistente a la vez.

Romper con la idea de artesanía

Durante años, la cerámica ha sido asociada casi exclusivamente a la alfarería tradicional o a los objetos utilitarios. Frente a ese cliché, la galería apuesta por piezas únicas, realizadas a mano y sin moldes, que transitan entre la escultura, el diseño y el arte contemporáneo. Desde las primeras huellas humanas en el barro hasta artistas como Picasso o Mariscal, la cerámica ha sido un soporte creativo con infinitas posibilidades, recuerda Lucía Baena, la directora del proyecto.

Una inauguración con voz femenina

La programación arranca con la exposición Cerámicas, que podrá visitarse a partir del día 26. La muestra reúne el trabajo de Sara León, Clara Holt, Patricia Varea Milán, Eloisa Gobbo, Marta Armada y Aniana Heras, con Pepa Jordana como artista invitada de honor. Todas ellas comparten una trayectoria marcada por la defensa de la cerámica y por haber resistido, como mujeres creadoras, la marginación de su trabajo en el ámbito museístico y galerístico. Sus obras reivindican el barro como un medio artístico cargado de discurso, capaz de unir arte y vida.

Artistas que dan forma al proyecto

La galería contará además con una base artística integrada por nombres destacados de la cerámica contemporánea, como Luis Salaberría, Carlos Fortunato, Rafael Chacón o Mirco Dinocolò, cuyas obras exploran la materia desde enfoques escultóricos, narrativos y simbólicos. Con esta propuesta, LAMÍNIMA Gallery nace con la ambición de situar la cerámica contemporánea en el lugar que le corresponde dentro del panorama artístico actual.

