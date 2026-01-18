ENCIERROS BLANCOS
Nueve heridos leves en el segundo Encierro Blanco de San Sebastián de los Reyes
Así ha sido el segundo día de los encierros blancos de San Sebastián de los Reyes.
Bajo el cielo nublado de San Sebastián de los Reyes y con 3 ºC de temperatura, arrancaba el Segundo Encierro Blanco de San Sebastián de los Reyes, que ha durado 1 minutos 50 segundos, han acudido 1.500 corredores, 500 más que este sábado, y ha dejado a nueve personas heridas leves.
El periodista deportivo, Roberto Gómez, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta segunda carrera, que ha empezado con todos los toros muy juntos, y no ha sido hasta mitad de recorrido, cuando se han separado generando situaciones de peligro, que afortunadamente han terminado sin heridas por hasta de toro.
Los dos momentos más tensos de la carrera
En esta carrera ha habido dos momentos tensos: el primero de ellos ha sido protagonizado por un corredor con la camiseta azul, que se ha metido a coger toro y el toro ha terminado dándole a él.
El otro momento tenso lo ha protagonizado un corredor con la camiseta de color a amarillo, que al final del recorrido se ha querido meter por la izquierda y también se ha caído siendo pisoteado. Pese a las caídas, los corredores han sabido protegerse muy bien, metiendo la cabeza entre las manos para que en caso de que el toro les pisase, no fuese en la cabeza.
Antena 3 y su vinculación con los encierros
Los Encierros Blancos, que se han celebrado este sábado 17 y domingo 18 de enero, han sido retransmitidos por Antena 3, reforzando así su histórica vinculación con los encierros de esta localidad madrileña, a los que da cobertura desde 2004.
Este domingo ha estado al frente de la emisión la periodista de Antena 3 Noticias, Sonsoles Martín, acompañada de Miguel Ángel Silva, de Espejo Público, que ha sido el encargado de realizar las conexiones a pie de calle desde los distintos puntos del trazado. Además, ha contado con la presencia de dos colaboradores: el periodista taurino, David Casa, y Lucía Fernández, alcaldesa de San Sebastián de los Reyes. El torero local, Diego García, ha acompañado a Miguel Ángel Silva durante la retransmisión.
El recorrido ha discurrido por las calles Leopoldo Gimeno, Real Vieja, Postas, Real, Estafeta y la Avenida Plaza de Toros, finalizando en el ruedo. Asimismo, se han delimitado zonas específicas para corredores y público.
Historia de la ganadería
Los seis toros de esta jornada dominical pertenecen a la ganadería El Cotillo, integrada en la Unión de Criadores de Toros de Lidia, y que desarrolla su actividad en las fincas de El Cotillo, situada en el término municipal de Carboneros, y La Parrilla, en Navas de San Juan, ambas localidades de la provincia de Jaén. Sus toros se identifican en la plaza por una divisa verde y azul, además de la señal de orejisana en la oreja derecha y despuntada en la izquierda.
La historia de El Cotillo se remonta al año 2001, cuando la familia Collado Ruiz decidió poner en marcha este proyecto ganadero a partir de la base genética que ya poseían con el hierro de Hermanos Collado Ruiz. El impulso inicial corrió a cargo del picador Agustín Collado, quien apostó por reses de procedencia Jandilla, adquiridas en 1996 a Javier Camuñas por su padre y su tío.
Tras una trayectoria marcada por festejos en plazas de tercera y segunda categoría, la ganadería dio el salto a un coso de primera con su presentación en Madrid. La novillada picada celebrada en 2012 supuso un hito para el hierro jiennense, completándose el encierro con sobreros de Ana Isabel Vicente y La Campana, y consolidando definitivamente el nombre de El Cotillo dentro del panorama ganadero nacional.
Más actividades taurinas
Una vez finalizado el encierro, a las 11:15h ha tenido lugar una suelta de reses en la plaza de toros destinadas a una capea general; más tarde, a las 12:15, se ha producido una trashumancia infantil por la calle Postas y calle Real hasta la plaza de Toros. A las 13:00 será el encierro infantil desde la calle San Roque, y a las 19:00 tendrá lugar el toro de fuego en la calle San Roque.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, segundo día en directo
Hasta aquí la retransmisión en directo del segundo Encierro Blanco de San Sebastián de los Reyes, que ha dejado 9 heridos leves y ha durado 1 minuto 50 segundos.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, segundo día en directo: "Las raíces de la tauromaquia está en San Sebastián de los Reyes"
Quien no se ha querido perder este segundo Encierro Blanco ha sido el periodista taurino, David Casa, que ha sido entrevistado por Miguel Ángel Silva minutos antes de que se encendiera la mecha que diera inicio al encierro, y ha reconocido que: "En San Sebastián de los Reyes están las raíces de la tauromaquia", y que pese a las inclemencias del tiempo de este sábado, "el público no se lo quiso perder".
El periodista ha querido hacer hincapié en la presencia en este evento de Andrés Roca Rey y Uceda Leal, quienes "han dado más prestigio" a estos encierros.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, segundo día en directo: Así han sido los 6 toros de hoy
En el encierro de hoy los seis toros pertenecían a la ganadería jiennense El Cotillo, y se ha visto una variedad de pelajes. Había cinco toros de color negro, y un sexto de color castaño. De entre los cinco ejemplares negros ha destacado un "toro listón", que son los que tienen una línea en el lomo que es de diferente color del resto de la piel.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, segundo día en directo: El relato de un corredor
Antena 3 ha entrevistado a uno de los heridos de los encierros de agosto ya recuperado, quien ha relatado cómo ha vivido la carrera de hoy, y ha reconocido que: "Hoy bien, ya recuperado y con ganas de volver. He venido a quitarme los miedos. Hoy las sensaciones han sido buenas, las caídas son la tónica principal. Hoy ha sido un encierro para disfrutarlo".
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, segundo día en directo: "Los corredores sabían caer"
La clave para que la carrera haya sido prácticamente limpia ha sido "que los corredores sabían caer", según ha reconocido el periodista de Espejo Público Miguel Ángel Silva, quien ha explicado que se nota claramente la diferencia entre los corredores que de verdad, y "los que no lo son".
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, segundo día en directo: 9 heridos leves
A este encierro han asistido 1500 corredores, 500 más que este sábado, y han resultado heridos leves 9 personas, según ha podido confirmar Pedro, portavoz de Protección Civil a Antena 3. De los cuales solo dos heridos van a ser valorados por los facultativos, uno de ellos por una dilatación en el hombro, "pero todo ha sido leve".
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, segundo día en directo: 1 minuto 50 segundos de encierro
El encierro ha durado 1 minuto 50 segundos, en un encierro aparentemente limpio, con una manada que ha comenzado el recorrido agrupada y se han empezado a dividir a mitad de camino, donde un toro se ha quedado más atrás causando un poco más de peligro.
Varios corredores se han quedado en el suelo tirados, siendo pisoteados por los toros. En esta carrera ha habido dos momentos tensos, el primero de ellos ha sido protagonizado por un corredor con la camiseta azul, que se ha metido a coger toro y el toro ha terminado dándole a él.
El otro momento tenso lo ha protagonizado un corredor con la camiseta de color a amarillo, que a final del recorrido se ha querido meter por la izquierda del recorrido y también se ha caído siendo pisoteado. Pese a las caídas, los corredores han sabido protegerse muy bien, metiendo la cabeza entre las manos para que en caso de que el toro les pisase, no fuese en la cabeza.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, segundo día en directo
Arranca el segundo Encierro Blanco de San Sebastián de los Reyes.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, segundo día en directo: Roberto Gómez enciende la mecha
El periodista deportivo, Roberto Gómez, será el encargado de prender el cohete que dé el pistoletazo de salida al segundo Encierro Blanco de San Sebastián de los Reyes en unos segundos.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, segundo día en directo: Calles repletas de gente
A diez minutos de que arranque el encierro, las calles de San Sebastián de los Reyes están ya repletas de gente. Aunque el cielo está nublado, parece que la lluvia hoy nos va a respetar. Ahora mismo hay una temperatura de 3ºC y un viento de 11km/h.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, segundo día en directo: Más de 120 agentes velando por la seguridad
A lo largo de los 820 metros del recorrido el dispositivo se refuerza con 78 agentes de la Policía Local y más de 45 efectivos de la Policía Nacional, incluidos miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para evitar incidentes.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, segundo día en directo: Manu Tenorio en San Sebastián de los Reyes
Este domingo a las 13:00 horas tendrá lugar la actuación principal de los festejos de San Sebastián de los Reyes, que será la de Manu Tenorio, un cabeza de cartel muy conocido y querido, que hará un repaso a sus más de 20 años de canciones. El evento tendrá lugar en la Plaza de la Constitución.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, segundo día en directo: Las actividades después del encierro
Después del encierro tendrán lugar numerosas actividades taurinas en esta jornada dominical: A las 11:15h tendrá lugar una suelta de reses en la plaza de toros destinadas a una capea general; más tarde, a las 12:15, tendrá lugar una trashumancia infantil por la calle Postas y calle Real hasta la plaza de Toros. A las 13:00 será el encierro infantil desde la calle San Roque, y a las 19:00 tendrá lugar el toro de fuego en la calle San Roque.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, segundo día en directo: Once heridos leves en el primer encierro
El primer encierro estuvo marcado por la nieve y los resbalones en el asfalto, acudieron 1.000 corredores y dejó once heridos leves. Cuatro tuvieron que ser trasladados al hospital con distintas lesiones: entre ellas luxaciones y un traumatismo craneoencefálico.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, segundo día en directo
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo del segundo Encierro Blanco de San Sebastián de los Reyes, que correrá a cargo de la ganadería El Cotillo.
