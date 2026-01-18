Nueve heridos leves en el segundo Encierro Blanco de San Sebastián de los Reyes

Bajo el cielo nublado de San Sebastián de los Reyes y con 3 ºC de temperatura, arrancaba el Segundo Encierro Blanco de San Sebastián de los Reyes, que ha durado 1 minutos 50 segundos, han acudido 1.500 corredores, 500 más que este sábado, y ha dejado a nueve personas heridas leves.

El periodista deportivo, Roberto Gómez, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta segunda carrera, que ha empezado con todos los toros muy juntos, y no ha sido hasta mitad de recorrido, cuando se han separado generando situaciones de peligro, que afortunadamente han terminado sin heridas por hasta de toro.

Los dos momentos más tensos de la carrera

En esta carrera ha habido dos momentos tensos: el primero de ellos ha sido protagonizado por un corredor con la camiseta azul, que se ha metido a coger toro y el toro ha terminado dándole a él.

El otro momento tenso lo ha protagonizado un corredor con la camiseta de color a amarillo, que al final del recorrido se ha querido meter por la izquierda y también se ha caído siendo pisoteado. Pese a las caídas, los corredores han sabido protegerse muy bien, metiendo la cabeza entre las manos para que en caso de que el toro les pisase, no fuese en la cabeza.

Antena 3 y su vinculación con los encierros

Los Encierros Blancos, que se han celebrado este sábado 17 y domingo 18 de enero, han sido retransmitidos por Antena 3, reforzando así su histórica vinculación con los encierros de esta localidad madrileña, a los que da cobertura desde 2004.

Este domingo ha estado al frente de la emisión la periodista de Antena 3 Noticias, Sonsoles Martín, acompañada de Miguel Ángel Silva, de Espejo Público, que ha sido el encargado de realizar las conexiones a pie de calle desde los distintos puntos del trazado. Además, ha contado con la presencia de dos colaboradores: el periodista taurino, David Casa, y Lucía Fernández, alcaldesa de San Sebastián de los Reyes. El torero local, Diego García, ha acompañado a Miguel Ángel Silva durante la retransmisión.

El recorrido ha discurrido por las calles Leopoldo Gimeno, Real Vieja, Postas, Real, Estafeta y la Avenida Plaza de Toros, finalizando en el ruedo. Asimismo, se han delimitado zonas específicas para corredores y público.

Historia de la ganadería

Los seis toros de esta jornada dominical pertenecen a la ganadería El Cotillo, integrada en la Unión de Criadores de Toros de Lidia, y que desarrolla su actividad en las fincas de El Cotillo, situada en el término municipal de Carboneros, y La Parrilla, en Navas de San Juan, ambas localidades de la provincia de Jaén. Sus toros se identifican en la plaza por una divisa verde y azul, además de la señal de orejisana en la oreja derecha y despuntada en la izquierda.

La historia de El Cotillo se remonta al año 2001, cuando la familia Collado Ruiz decidió poner en marcha este proyecto ganadero a partir de la base genética que ya poseían con el hierro de Hermanos Collado Ruiz. El impulso inicial corrió a cargo del picador Agustín Collado, quien apostó por reses de procedencia Jandilla, adquiridas en 1996 a Javier Camuñas por su padre y su tío.

Tras una trayectoria marcada por festejos en plazas de tercera y segunda categoría, la ganadería dio el salto a un coso de primera con su presentación en Madrid. La novillada picada celebrada en 2012 supuso un hito para el hierro jiennense, completándose el encierro con sobreros de Ana Isabel Vicente y La Campana, y consolidando definitivamente el nombre de El Cotillo dentro del panorama ganadero nacional.

Más actividades taurinas

Una vez finalizado el encierro, a las 11:15h ha tenido lugar una suelta de reses en la plaza de toros destinadas a una capea general; más tarde, a las 12:15, se ha producido una trashumancia infantil por la calle Postas y calle Real hasta la plaza de Toros. A las 13:00 será el encierro infantil desde la calle San Roque, y a las 19:00 tendrá lugar el toro de fuego en la calle San Roque.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.