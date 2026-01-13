Nominaciones Goya
Premios Goya 2026: 'Los Domingos' y 'Sirat', las películas con más nominaciones
El próximo 28 de febrero se celebra la 40 edición de los Premios Goya.
Publicidad
Este año se celebra la 40 edición de los Premios Goya. En la Academia del Cine de Madrid la actriz, Toni Acosta, y el intérprete y cómico, Arturo Valls, han sido los encargados de anunciar los nominados a los Premios Goya 2025. El próximo 28 de febrero el Fòrum de Barcelona acoge la gala del cine español.
Es la novena vez que estos premios no se celebran en Madrid. La primera edición fuera de la capital fue en el año 2000 (Barcelona) aunque a la siguiente regresaron. Sin embargo, a partir de 2019 solo se ha celebrado en otras ciudades como Málaga, Valencia, Sevilla, Valladolid, Granada, y este año, regresa a la ciudad condal.
El top cuatro de películas que más nominaciones se ha llevado lo encabeza 'Los Domingos' con un total de 13, seguida de 'Sirat' con 11, 'Máspalomas' con 9, y 'La cena' con 8. Con siete nominaciones hay tres películas con un triple empate 'La Sorda', 'El Cautivo' y 'Los Tigres'. Les siguen 'La Romería' (6) y Ciudad sin Sueño (5).
Nominadas a mejor Película
- La cena de Manuel Gómez Pereira
- Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa
- Máspalomas de Jose Mari Goenaga
- Sirat de Oliver Laxe
- Sorda de Eva Libertad
Nominadas a mejor actriz protagonista
- Ángela Cervantes (La furia)
- Patricia López Arnaiz (Los domingos)
- Antonia Zegers (Los Tortuga)
- Nora Navas (Mi amiga Eva)
- Susana Abaitua (Un fantasma en la batalla)
Nominados a mejor actor protagonista
- Alberto San Juan (La cena)
- Miguel Garcés (Los Domingos)
- José Ramón Soroiz (Máspalomas)
- Mario Casas (Muy lejos)
- Manolo Solo (Una quinta portuguesa)
Nominados a mejor dirección
- Alauda Ruiz de Azua (Los domingos)
- Jose Mari Goenaga (Maspalomas)
- Carla Simón (Romería)
- Oliver Laxe (Sirat)
- Albert Serra (Tardes de soledad)
Nominadas a mejor actriz de reparto
- Elvira Mínguez (La cena)
- Nagore Aranburu (Los domingos)
- Miriam Gallego (Romería)
- Elena Irureta (Sorda)
- María de Medeiros (Una quinta portuguesa)
Nominados a mejor actor de reparto
- Miguel Rellán (El cautivo)
- Juan Minullin (Los Domingos)
- Cándido Udanga (Máspalomas)
- Tamar Novas (Rondallas)
- Alvaro Cervantes (Sorda)
Por otro lado Nora Hernández por 'La Cena', Blanca Soroa por 'Los domingos', Elvira Lara por 'Los Tortuga', Llúcia Garcia por 'Romería' y Miriam Garlo por 'Sorda' nominadas a mejor actriz revelación.
Paralelamente, luchan por el galardón a mejor actor revelación, Antonio 'Toni' Fernández Gabarre por 'Ciudad sin sueño' Julio Peña por 'El cautivo', Hugo Welzel por 'Enemigos',Jan Monter Palau por 'Estrany riu', Mitch por 'Romería'.
En cuanto a mejor dirección novel están nominados Ion de Sosa (Balearic), Jaume Claret Muxar (Estrany riu), Gemma Blasco (La furia), Gerard Oms (Muy lejor) y Eva Libertad (Sorda).
A mejor canción original están nominadas: 'Caigan las rosas blancas', 'Flores para Antonio', 'Hasta que me quede sin voz', 'La cena' y 'Parecido a un asesinato'. Por su parte los nominados a mejor música original son 'El talento', 'Leo y Lu', 'Los Tigres', 'Máspalomas' y 'Sirat'.
'El Cautivo', 'Los Domingos', 'Los Tigres', 'Sirat' y 'Sorda' son las elegidas para mejor sonido. Mientras que a mejor montaje el reconocimiento es para 'Ciudad sin sueño', 'Los domingos', 'Los Tigres', 'Sirat' y 'Un fantasma en la batalla'.
Mejor película europea
- Cónclave (Reino Unido)
- La chica de la aguja (Dinamarca)
- On Falling (Portugal)
- Un simple accidente (Francia)
- Valor sentimental (Noruega)
Mejor película iberoamericana
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- La piel del agua (Costa Rica)
- Manás (Brasil)
- Un poeta (Colombia)
Mejor corto documental
- Disonancia
- El santo
- La conversación que nunca tuvimos
- The Painter's Room
- Zona wow
Mejor corto de ficción
- Ángulo muerto
- De sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
Mejor dirección de producción
- Ciudad sin sueño
- El cautivo
- Los domingos
- Los Tigres
- Sirat
Mejor dirección de fotografía
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirat
Mejor guion adaptado
- Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel por Ciudad sin sueño
- Celia Rico Clavelino por La buena letra
- Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano por La cena
- Carla Simón por 'Romería
- Eva Libertad por 'Sorda
Mejor guion original
- Alauda Ruiz de Azúa (Los domingos)
- Jose Mari Goenaga (Maspalomas)
- Oliver Laxe y Santiago Fillol (Sirat)
- Agustín Díaz Yanes (Un fantasma en la batalla)
- Avelina Prat (Una quinta portuguesa)
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad