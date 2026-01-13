Premios Goya 2026: 'Los Domingos' y 'Sirat', las películas con más nominaciones

Este año se celebra la 40 edición de los Premios Goya. En la Academia del Cine de Madrid la actriz, Toni Acosta, y el intérprete y cómico, Arturo Valls, han sido los encargados de anunciar los nominados a los Premios Goya 2025. El próximo 28 de febrero el Fòrum de Barcelona acoge la gala del cine español.

Es la novena vez que estos premios no se celebran en Madrid. La primera edición fuera de la capital fue en el año 2000 (Barcelona) aunque a la siguiente regresaron. Sin embargo, a partir de 2019 solo se ha celebrado en otras ciudades como Málaga, Valencia, Sevilla, Valladolid, Granada, y este año, regresa a la ciudad condal.

El top cuatro de películas que más nominaciones se ha llevado lo encabeza 'Los Domingos' con un total de 13, seguida de 'Sirat' con 11, 'Máspalomas' con 9, y 'La cena' con 8. Con siete nominaciones hay tres películas con un triple empate 'La Sorda', 'El Cautivo' y 'Los Tigres'. Les siguen 'La Romería' (6) y Ciudad sin Sueño (5).

Nominadas a mejor Película

La cena de Manuel Gómez Pereira

de Manuel Gómez Pereira Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa

de Alauda Ruiz de Azúa Máspalomas de Jose Mari Goenaga

de Jose Mari Goenaga Sirat de Oliver Laxe

de Oliver Laxe Sorda de Eva Libertad

Nominadas a mejor actriz protagonista

Ángela Cervantes (La furia)

(La furia) ​Patricia López Arnaiz (Los domingos)

(Los domingos) ​​ Antonia Zegers (Los Tortuga)

(Los Tortuga) ​Nora Navas (Mi amiga Eva)

(Mi amiga Eva) ​Susana Abaitua (Un fantasma en la batalla)

Nominados a mejor actor protagonista

Alberto San Juan (La cena)

(La cena) Miguel Garcés (Los Domingos)

(Los Domingos) José Ramón Soroiz (Máspalomas)

(Máspalomas) Mario Casas (Muy lejos)

(Muy lejos) Manolo Solo (Una quinta portuguesa)

Nominados a mejor dirección

Alauda Ruiz de Azua (Los domingos)

(Los domingos) Jose Mari Goenaga (Maspalomas)

(Maspalomas) ​Carla Simón (Romería)

(Romería) ​Oliver Laxe (Sirat)

(Sirat) ​Albert Serra (Tardes de soledad)

Nominadas a mejor actriz de reparto

Elvira Mínguez (La cena)

(La cena) ​Nagore Aranburu (Los domingos)

(Los domingos) ​Miriam Gallego (Romería)

(Romería) ​Elena Irureta (Sorda)

(Sorda) ​María de Medeiros (Una quinta portuguesa)

Nominados a mejor actor de reparto

Miguel Rellán (El cautivo)

(El cautivo) Juan Minullin (Los Domingos)

(Los Domingos) Cándido Udanga (Máspalomas)

(Máspalomas) Tamar Novas (Rondallas)

(Rondallas) Alvaro Cervantes (Sorda)

Por otro lado Nora Hernández por 'La Cena', ​Blanca Soroa por 'Los domingos', ​Elvira Lara por 'Los Tortuga', ​Llúcia Garcia por 'Romería' y ​Miriam Garlo por 'Sorda' nominadas a mejor actriz revelación.

Paralelamente, luchan por el galardón a mejor actor revelación, Antonio 'Toni' Fernández Gabarre por 'Ciudad sin sueño' ​Julio Peña por 'El cautivo', Hugo Welzel por ​'Enemigos',​Jan Monter Palau por 'Estrany riu', ​Mitch por 'Romería'.

En cuanto a mejor dirección novel están nominados Ion de Sosa (Balearic), Jaume Claret Muxar (Estrany riu), Gemma Blasco (La furia), Gerard Oms (Muy lejor) y Eva Libertad (Sorda).

A mejor canción original están nominadas: 'Caigan las rosas blancas', ​'Flores para Antonio', 'Hasta que me quede sin voz', 'La cena' y 'Parecido a un asesinato'. Por su parte los nominados a mejor música original son 'El talento', 'Leo y Lu', 'Los Tigres', 'Máspalomas' y 'Sirat'.

'El Cautivo', 'Los Domingos', 'Los Tigres', 'Sirat' y 'Sorda' son las elegidas para mejor sonido. Mientras que a mejor montaje el reconocimiento es para 'Ciudad sin sueño', 'Los domingos', 'Los Tigres', 'Sirat' y 'Un fantasma en la batalla'.

Mejor película europea

Cónclave (Reino Unido)

La chica de la aguja (Dinamarca)

On Falling (Portugal)

Un simple accidente (Francia)

Valor sentimental (Noruega)

Mejor película iberoamericana

Belén (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

La piel del agua (Costa Rica)

Manás (Brasil)

Un poeta (Colombia)

Mejor corto documental

Disonancia

​El santo

​La conversación que nunca tuvimos

​The Painter's Room

​Zona wow

Mejor corto de ficción

Ángulo muerto

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

Mejor dirección de producción

Ciudad sin sueño

El cautivo

Los domingos

Los Tigres

Sirat

Mejor dirección de fotografía

Ciudad sin sueño

Los domingos

Los Tigres

Maspalomas

Sirat

Mejor guion adaptado

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel por Ciudad sin sueño

y por Ciudad sin sueño ​Celia Rico Clavelino por La buena letra

por La buena letra ​Joaquín Oristrell , Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano por La cena

, y por La cena ​Carla Simón por 'Romería

por 'Romería ​Eva Libertad por 'Sorda

Mejor guion original

Alauda Ruiz de Azúa (Los domingos)

(Los domingos) Jose Mari Goenaga ​(Maspalomas)

​(Maspalomas) ​ Oliver Laxe y Santiago Fillol (Sirat)

y Fillol (Sirat) ​ Agustín Díaz Yanes (Un fantasma en la batalla)

(Un fantasma en la batalla) ​Avelina Prat (Una quinta portuguesa)

