Springsteen cumple 63 años y la calidad de sus conciertos sigue intacta

Bruce Springsteen cumple 63 años y la calidad de sus conciertos se mantiene intacta.

En los 80 llegó a lo más alto con 'The River', y ya nunca bajaría de la cumbre.

Fue crítico con las miserias de su país y creó casi un himno en la época de Reagan: 'Born in the USA', al que siguió el quizá disco más íntimo e introvertido del artista 'Tunnel of love'.

Neoyorkino de clase obrera, resultó ser una estrella del rock mundial, aunque muy diferente al resto, pues no tenía las excentricidades que sí marcaban a otros artistas.

20 premios Grammy, dos Globos de oro y un premio de la Academia por la banda sonora que compuso para la película 'Philadelphia'.

Lleva vendidos más de 120 millones de álbumes en todo el mundo.