'Springsteen and I', un documental único realizado por Ridley Scott

El 22 de Julio de 2013 ‘Springsteen & I’ se proyectará en pantallas de cine de todo el mundo, en un acontecimiento simultáneo y a escala global de Arts Alliance Media.

‘Springsteen & I’ es un acontecimiento cinematográfico creado por y para los fans que incluye muchas de las canciones más celebradas de su carrera y algunas de actuaciones legendarias nunca vistas.

Hace 40 años, Bruce Springsteen apareció en la escena del rock y la cambió para siempre. Su música ha definido una era, con 120 millones de discos vendidos en todo el mundo y numerosos premios, entre los que se incluye la asombrosa cifra de 20 Grammys.

Detrás de estas canciones se pueden encontrar historias extraordinarias de los fans que han vivido con ellas. Ahora, el público podrá descubrir cómo el sonido de Bruce Springsteen se ha convertido en la banda sonora de muchas vidas.

Las entradas se pondrán a la venta a partir del 4 de junio, y en las próximas semanas se irá desvelando la información sobre la localización de las proyecciones y otros apasionantes proyectos en la web www.SpringsteenAndI.com y los canales oficiales de #springsteenandi en Facebook y Twitter.

'Springsteen & I' está inspirada en 'Life in a Day', la película de Scott Free aclamada por la crítica.

Ridley Scott ha declarado que este es "un film maravillosamente realizado que proporciona una mirada única sobre el vínculo entre el artista y aquellos que conectan profundamente con su música".

Dentro de una impresionante trayectoria que se extiende a lo largo de cinco décadas, este año se cumple el 40 aniversario del disco de debut de Bruce Springsteen, 'Greetings from Asbury Park', y en 2014 se celebrará el 30 aniversario de la publicación de su seminal disco 'Born in the USA'.

Springsteen y la E Street Band se encuentran en medio de la gira mundial 'Wrecking Ball', que pasará por Europa entre mayo y julio, incluyendo un concierto en Gijón el día 26 de junio.