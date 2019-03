Silvia Abascal: "Hay que renacer de un día para otro"

Emocionada, así ha regresado Silvia Abascal de su viaje: "Muchas familias que lo han vivido lo saben. A veces no lo cuentas y son secuelas muy graves. Hay que renacer de un día para otro: ¿Pero ahora cómo es esto que de un día para otro no me sostengo sola? Primero perdí la audición pero siempre supe que iba a recuperar el oído".

El apoyo de su familia y amigos ha sido crucial para su recuperación pero también los mensajes del público. Todavía no sabe cuando pero quiere volver a trabajar: "Sé que volveré a trabajar".

El tema 'Lo ves' de Alejandro Sanz fue el primer sonido que escuhó. Esa fue la primera canción que pude escuchar con claridad, porque me zumbaban los oídos. Lo mejor ha sido el poder compartirlo con mi novio.