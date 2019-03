Sergio Dalma: "Soy muy reacio a cantar fuera del escenario"

Poca gente sabe que el verdadero nombre de Sergio Dalma es Josep Capdevila. El cantante catalán presenta su disco 'Cadore 33' con el éxito de 'Todo Via Dalma' aún reciente, pero prefiere no pensar en el pasado y esperar a saber cómo recibe su público estas nuevas canciones.

Dalma revela que no le gusta que le pidan cantar cuando está en un momento distendido lejos del escenario: "Soy muy reacio, es como si a un mecánico le pides que arregle tu coche mientras preparas la cena".

El hombre que rozó con la punta de los dedos el triunfo en Eurovisión, asegura que no volvería a un festival que ha cambiado demasiado porque "ya lo ha vivido". Entre risas confiesa que solo una vez ha ido a un karaoke y, como no, le tocó cantar 'Bailar pegados'. "Hice el ridículo porque no estaba en mi tono", asegura.

El artista ha reconocido también que la situación que se vive en Cataluña le entristece y no es partidario de 'cerrar puertas y poner barreras': "No se como terminara pero me preocupa mucho".