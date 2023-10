Seis curiosidades de 'Regreso al Futuro' que desconocías

'Regreso al Futuro' es una de esas películas que ya forman parte de la historia del cine. Puede parecerte mejor o peor a nivel audiovisual, pero lo cierto es que se ha convertido en un filme muy popular. Y lo es tanto, que hasta tiene su propio día. Hoy, 21 de octubre, se celebra el Día del Regreso al Futuro. Y es que esta es la fecha que aparece en la famosa máquina del tiempo instalada en el DeLorean a la que viajaban los protagonistas en la primera película.

'Regreso al Futuro' es una película del año 1985 dirigida por Robert Zemeckis y producida, entre otros, por Steven Spielberg y Bob Gale. Los principales actores son Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Thomas F. Wilson y Lea Thompson. El primero de ellos interpreta a Marty McFly, un joven americano que tiene 17 años y que es gran amigo de un científico llamado Doc, que inventa una máquina del tiempo. Las aventuras que viven son el hilo conductor de la película.

Tras el gran éxito de la cinta, llegaron la segunda (1989) y tercera parte (1990), convirtiéndose en una de las trilogías más famosas de todos los tiempos. Nosotros queremos sumarnos a la celebración del Día de Regreso al Futuro contándote algunas de las curiosidades más destacadas sobre esta saga.

1. La idea original de 'Regreso al Futuro' surgió de Bob Gale. El productor encontró un anuario de su padre y empezó a darle vueltas a la idea de si hubiera sido amigo de su progenitor cuando era joven.

2. Michael J. Fox era la primera opción para ser Marty pero como tenía la agenda ocupada se contrató a Eric Stoltz. Tras unos días de rodaje con muchos problemas y confrontaciones con el equipo, fue despedido. Fox entró finalmente en el proyecto.

3. El guion fue rechazado decenas de veces por diversas productoras. Se dice que más de cuarenta. Además, se fue modificando a medida que se iba rodando la película.

4. Se pensó en usar un congelador como dispositivo en lugar del Delorean. Una de las razones del descarte es que podía ser utilizado por niños en casa pensando que también les iba a funcionar como máquina del tiempo.

5.En la versión original, el nombre que se inventa Marty McFly al conocer a su madre en el pasado era Calvin Klein. Esta curiosidad de Regreso al Futuro se debe a que en España no se comercializaba esa marca, por lo que aquí se optó por Levi Strauss.

6. La canción que el protagonista toca en la prueba del baile se llama 'The Power of Lovey' es del grupo Huey Lewis and the News. El actor que rechaza al grupo y les pide que paren es el propio cantante Huey Lewis.