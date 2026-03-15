Vuelve 'Entre Tierras' con una segunda temporada llena de nuevas tramas, amores imposibles y grandes cambios

Llega la segunda temporada de 'Entre Tierras'. La exitosa serie protagonizada por Megan Montaner se estrena este domingo, 15 de marzo, en atresplayer, donde estará disponible para los suscriptores premium antes de su emisión en el prime time de Antena 3. La ficción regresa con nuevas tramas, amores imposibles y cambios que marcarán el futuro de sus protagonistas, tras convertirse en la serie más vista de la televisión en 2024.

Atresmedia ha presentado la nueva entrega en el Festival de Málaga, donde ha reafirmado su apuesta por la ficción nacional con una producción que volverá a situar en el centro la historia de María, interpretada por Megan Montaner. En esta temporada, la actriz estará acompañada por un reparto en el que figuran Rodolfo Sancho, Silvia Abascal, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro, Carlos Serrano-Clark, Helena Kaittani y Carlos Sholz, entre otros.

La nueva temporada se sitúa casi dos décadas después de la muerte de Manuel. María continúa luchando por mantener las tierras de los Cervantes y sacar adelante a sus hijos en un contexto de cambios sociales y económicos que amenazan con transformar el campo para siempre. La historia abordará conflictos familiares, el peso de la herencia, la diferencia de clases y la llegada de nuevos intereses que pondrán en peligro el equilibrio conseguido durante años.

Producida por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV, la serie contará con diez capítulos de 50 minutos y ha sido rodada en localizaciones de Almería, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. La producción está dirigida por Humberto Miró, Salvador García Ruiz y David Montoya, con guion de Susana López Rubio, Juan Beiro y Joaquín Santamaría.

La serie más vista de 2024

La primera temporada, estrenada en enero de 2024, lideró la ficción televisiva del año con más de 1,2 millones de espectadores de media y un gran recorrido internacional, lo que ha consolidado 'Entre Tierras' como uno de los grandes éxitos recientes de Atresmedia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.