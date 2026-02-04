Cuándo es el Carnaval en 2026: calendario y fechas

Desde Venecia a Cádiz pasando por Río de Janeiro y Santa Cruz de Tenerife, el Carnaval es una de las celebraciones populares más aclamadas del mundo. Disfraces, colores, diversión, música… Esta celebración reúne tradición y creatividad, convirtiéndose en un espectáculo que moviliza a miles de personas. ¿Quieres saber qué semana se celebra los Carnavales 2026? ¡Apunta!

¿Qué días son los Carnavales en 2026?

Los Carnavales 2026 se celebran del jueves 12 al miércoles 18 de febrero de 2026. Esto es, desde Pascua, se cuentan 40 días hacia atrás y se llega al Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma. Es en los días anteriores a ese miércoles cuando se celebran los Carnavales.

El Carnaval de Cádiz es uno de los más relevantes de España. Este año la ciudad andaluza celebrará esta fiesta del 12 al 22 de febrero con una programación repleta de carruseles de coros y actuaciones. Será festivo local el Lunes de Carnaval (16 de febrero).

es uno de los más relevantes de España. Este año la ciudad andaluza celebrará esta fiesta del 12 al 22 de febrero con una programación repleta de carruseles de coros y actuaciones. Será festivo local el Lunes de Carnaval (16 de febrero). El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es otro de los grandes referentes a nivel internacional y uno de los más populares del mundo. La programación se extiende durante más de un mes e incluye bailes y comparsas. Las celebraciones tendrán lugar entre el 16 de enero y el 22 de febrero. Como marca la tradición, el inicio vendrá dado por la presentación de las candidatas a Reina del Carnaval, mientras que el cierre llegará con el habitual fin de semana de Piñata.

es otro de los grandes referentes a nivel internacional y uno de los más populares del mundo. La programación se extiende durante más de un mes e incluye bailes y comparsas. Las celebraciones tendrán lugar entre el 16 de enero y el 22 de febrero. Como marca la tradición, el inicio vendrá dado por la presentación de las candidatas a Reina del Carnaval, mientras que el cierre llegará con el habitual fin de semana de Piñata. Otro de los más conocidos es el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. El programa previsto se desarrollará entre el 24 de enero y el 1 de marzo, con una amplia agenda de actividades festivas. El calendario oficial también contempla el martes de Carnaval como festivo local en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y en otros 44 municipios del archipiélago.

Ideas de disfraz para el Carnaval 2026

El Carnaval 2026 promete ser una explosión de creatividad y color, y elegir el disfraz adecuado puede convertirte en el protagonista de la fiesta. Entre las tendencias más destacadas se encuentran los disfraces futuristas inspirados en la tecnología y el mundo digital, los personajes de películas y series que han marcado el año, y las reinterpretaciones de clásicos como arlequines o superhéroes. No faltan también opciones originales, como emojis vivientes, disfraces “glitch” pixelados o creaciones que combinan luces LED para brillar durante la noche.

Si prefieres los carnavales más tradicionales, los trajes inspirados en culturas y festividades locales siguen siendo un éxito: murgas, comparsas, personajes históricos, etc.

Por último, los disfraces grupales o en pareja permiten jugar con la creatividad, así que puede ser una buena opción que os disfracéis de constelaciones o cartas de naipes, por ejemplo. Sea cual sea tu estilo, el Carnaval 2026 ofrece infinitas posibilidades para disfrutar con tus familiares y amigos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.