Los Rolling Stones dan un concierto sorpresa en Los Ángeles para 300 personas

Lo anunciaron en twitter el sábado, por 20 euros 300 afortunados podrían verles en directo en el club Echoplex de Los Ángeles. Un pequeño concierto sorpresa como calentamiento de su gira por Estados Unidos con motivo de su 50 aniversario. Más de hora y media de música llena de clásicos, versiones y con Mick Taylor como invitado especial.

La gira '50 and Counting' llevará a los veteranos rockeros británicos a dar 17 conciertos por todo America del Norte. Despegarán en Los Ángeles el 3 de mayo tocando en el Staples Center donde ya se ha colgado el 'no hay entradas' pero para calentar 300 afortunados pudieron ver el concierto sorpresa que dieron en el club Echoplex en la ciudad angelina.

Esta gira supone la continuación de la celebración del 50 aniversario del grupo en el mundo de la música después de los exitosos conciertos que ofrecieron el pasado otoño en Londres, París y Nueva York.

Un concierto muy rockero que los de Mick Jagger empezaron con 'You Got Me Rockin' y que siguieron con canciones menos conocidas como 'Respectable' o 'Live With Me'. Los Rolling mostraron sus origenes musicles al versionar clásicos del r&b y el blues como 'That's How Strong My Love Is' de Otis Redding, 'Little Queenie' de Chuck Berry' y 'Just My Imagination' de The Temptations.

Su antiguo guitarrista Mick Taylor acompañó al grupo en la versión de 'Love In Vain', en 'Midnight Rambler' y probablemente siga apareciendo en muchos conciertos de la gira. Un concierto inesperado con un setlist lleno de sorpresas también pero que sus satánicas majestades cerraron de forma épica con 'Star Me Up', 'Brown Sugar' y 'Jumpìng Jack Flash'.

Para la gira oficial, los Stones actuarán en un escenario especialmente diseñado con la forma de su icónico logo de la lengua y los labios, permitiendo a Jagger estar cerca de los fans. A finales de este verano, los Rolling Stones darán un concierto en Hyde Park de Londres y por primera vez en su larga carrera, actuarán en el festival de música Glastonbury, en Inglaterra.