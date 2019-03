'Rock in Rio' rescata su perfil rockero con Muse y The Offspring

El 'Rock in Rio' comenzó este viernes, con Beyoncé como cabeza de cartel y ofrecerá otras cinco noches de conciertos. El multitudinario festival hizo este fin de semana honor a su nombre y su edición carioca dedicó su segunda noche al rock, con las actuaciones que subieron los decibelios como las de Muse, Thirty Seconds to Mars o The Offspring.

El poderoso directo de Muse encantó al público, que tenía un perfil más rockero, como era palpable hasta en la indumentaria de muchos de los 85.000 espectadores presentes en la Ciudad del Rock, que en gran medida se decantaron por las camisetas negras típicas de este estilo musical.

En el programa del grupo británico no faltaron sus temas más populares, como "Uprising", "Starlight" o "Survival", canción oficial de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que dejaron para el final del espectáculo, que cerraría Bellamy tocando "Knights" con su armónica.

Antes, el grupo Florence and the Machine puso un toque místico a la noche rockera, con el desmesurado chorro de voz de la intérprete, Florence Welsh, que hizo gala de una gran habilidad para manejar a la audiencia recorriendo el escenario de punta a punta y con un directo poderoso, que inmiscuye al espectador.

El grupo estadounidense Thirty Seconds to Mars ofreció un concierto lleno de energía, muy interactivo, con globos, acróbatas, papel picado y en el que sus seguidores se pudieron divertir mucho con las excentricidades de su líder, el cantante y actor Jared Leto.

Leto, ataviado con una camiseta blanca con la leyenda en inglés "Amo a Río", se subió a la tirolina que está instalada frente al Escenario Mundo y voló por encima de decenas de miles de personas poco antes de interpretar la canción "Up in the air", de su último disco y con la que cerró su presentación.

Todos los integrantes de la banda se pusieron también la camiseta de la selección brasileña de fútbol y permitieron que unos pocos espectadores se subieran al escenario mientras tocaban las últimas canciones.

El escenario principal también tuvo espacio para el grupo de rock brasileño Capital Inicial, que invitó al público local al recuerdo con canciones de sus años dorados, a finales de los 80 y a lo largo de los 90. Uno de los conciertos más esperados de todo el Rock in Rio era el de la banda californiana The Offspring, que dio un espectáculo lleno de adrenalina con todo su repertorio de éxitos de los años 90.