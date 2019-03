El rapero Jay Z nominado a 9 Grammys, entre ellos, la mejor actuación en dúo con Justin Timberlake

El rapero Jay Z ha conseguido nueve candidaturas a los Grammy, pero los nuevos artistas Lorde, Kendrick Lamar, y Macklemore & Ryan Lewis han desbancado por poco a los pesos pesados de la industria musical en las principales categorías de los premios musicales.

Jay Z ha obtenido nominaciones en nueve categorias entre pop y rap, entre ellas la mejor actuación de pop en dúo por 'Suit & Tie' con Justin Timberlake, y el mejor álbum de rap por 'Magna Carta... Holy Grail'.

Pero el neoyorquino de 44 años no ha logrado candidaturas en solitario para las principales categorías de los Grammy para el disco, la canción o el álbum del año, consiguiendo sólo una como el productor del disco de Lamar 'Good Kid, M.A.A.D City', candidato al álbum del año.

Este álbum competirá con el de Sara Barielles 'The Blessed Unrest', el del dúo frances de electro-dance Daft Punk 'Random Access Memories', con el de Taylor Swift 'Red' y con el de Macklemore & Ryan Lewis 'The Heist'.

El dúo de Seattle Macklemore & Ryan Lewis ha sellado su ascenso estelar desde la escena independiente hasta el pop general con siete candidaturas, entre ellas a la canción del año por 'Same Love'.

"Es muy, muy surrealista. No creo que sea normal... es algo que nunca pensamos que fuera posible cuando hacíamos este álbum", dijo Macklemore, cuyo nombre real es Ben Haggerty.

El dúo se enfrentará a Lamar, a la cantante de country Kasey Musgraves y a los británicos James Blake y Ed Sheeran por el premio al mejor nuevo artista, que otros años ganaron Adele y FUN.

Lamar, un rapero californiano de 26 años, también obtuvo cinco candidaturas en las categorías de R&B y rap.

El disco del año se decidirá entre algunos de los que contienen cinco éxitos de este año: 'Get Lucky' de Daft Punk, 'Radioactive' de Imagine Dragons, 'Royals' de Lorde, 'Locked Out of Heaven' de Bruno Mars y 'Blurred Lines' de Thicke.

Los premios Grammy son los principales galardones del sector y son elegidos por los miembros de la Recording Academy entre más de 80 categorías que se extienden por todos los géneros.

Las candidaturas se anunciaron en un concierto televisado de una hora en Los Ángeles. Los ganadores se anunciará el 26 de enero en una ceremonia en el Staples Center de Los Ángeles.