El rapero DMX, hospitalizado en estado grave por un infarto tras supuesta sobredosis

El rapero DMX se encuentra ingresado en un hospital de la ciudad de White Plains en Nueva York, Estados Unidos, en estado grave tras sufrir una sobredosis.

Según el portal de espectáculos 'TMZ', el rapero tiene "algo de actividad cerebral" pero otra asegura que está en "estado vegetativo" y que los médicos han advertido "que tal vez no lo logre".

El rapero sufrió el infarto mientras estaba en su casa. DMX Ha luchado contra el abuso de sustancias y ha estado en rehabilitación varias veces. También que su último período de rehabilitación en 2019 se produjo después de que cumplió una sentencia en Nueva York de 12 meses por evasión de impuestos.

DMX es uno de los raperos más exitosos de los años 90 y también de principios de los 2000, época en la que vendió millones de copias de sus cinco primeros discos -todos y cada uno de ellos debutaron en el número 1 del Billboard, un récord de la época

El artista se encuentra preparando un nuevo álbum con colaboraciones de Bono, Lil Wayne, Alicia Keys, el mencionado Snoop Dogg o Usher, según ha trascendido.

Entre sus sencillos más conocidos figuran éxtos como 'X' Gon Give it To Ya', con más de 416 millones de reproducciones en Spotify pese a ser un single editado en el año 2003, 'Party Up (Up in Here)' o 'Where the Hood At'. En el cine ha hecho algunas apariciones en largometrajes como 'Romeo debe morir', 'Cradle 2 the Grave' o 'Belly'.