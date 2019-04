Alicia Keys moviliza a la multitud en la Marcha de Washington al grito de 'We are on fire'

La cantante Alicia Keys, con un torrente de energía, alabó la "fortaleza" de las (y los) manifestantes y les ha cantado un oportuno "This girl is on fire".

En la marcha de Washington también ha participado Madonna, que ha hecho un contante alegato del amor. "Elegimos el amor", ha pedido al público que repitiera.

"He pensado volar la Casa Blanca pero sé que eso no cambiaría nada", dijo durante su discurso.

Al escenario también se subió con anterioridad la actriz Scarlett Johansson para defender el valor de las mujeres.