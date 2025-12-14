Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Fallece Héctor Alterio

Ernesto y Malena Alterio se despiden de su padre: "Pensábamos que nunca iba a llegar este día"

Los actores han dado su último adiós a Héctor Alterio y detallan que se fue "de una forma muy bonita".

Imagen de Ernesto y Malena Alterio, hijos de Héctor Alterio. GTRES

Alba Gutiérrez
Publicado:

La muerte del actor argentino Héctor Alterio ha dejado un enorme vacío en el mundo de la interpretación y, sobre todo, en sus hijos, Ernesto y Malena Alterio. Ambos han atendido a la prensa desde el tanatorio M30, en Madrid, y no han dudado en alabar a su padre, la figura que tanto les ha inspirado.

Tanto a Ernesto como a Malena, les da "mucha pena", pero aseguran estar "muy agradecidos por tener el padre que tuvimos". Han detallado que Héctor "se fue de la misma manera que vivió" y reiteran que "estuvo activo hasta el final, haciendo lo que más le gustaba". Ernesto ha afirmado que su padre "llegó al corazón de muchísima gente" y ha agradecido a todos por acudir a su despedida.

Malena, de igual forma y visiblemente emocionada, ha destacado que su padre ha fallecido "de una forma muy bonita". Asimismo, ha detallado que pensaban que "nunca iba a llegar este día, pero eso está en el contrato". Además, ha afirmado que "siempre ha sido bonito y se fue bonito".

El actor murió a los 96 años el sábado, tal y como comunicó su familia en un comunicado distribuido por Pentación Espectáculos. Según dicho comunicado, "con profundo dolor" informaron de que había fallecido "Héctor Alterio" y detallan que se fue "en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte".

Alterio fue uno de los intérpretes más conocidos de su generación, tanto en Argentina, su país natal, como en España. Precisamente, en nuestro país, desarrolló de manera prolífica su carrera y fue reconocido con el Goya de Honor en 2004 de la Academia de Cine, de la que era miembro.

Héctor Alterio se subió a los escenarios siendo muy joven y en ellos ha estado hasta el final de su vida, con una gira de tintes autobiográficos llamada 'Una pequeña historia'.

El mundo de la cultura se despide de Héctor Alterio

Los Alterio han estado arropados en todo momento por sus familiares y amigos. Tampoco ha faltado Juana Acosta, quien fue pareja de Ernesto durante 15 años. La actriz colombiana ha acudido al tanatorio con Lola, la hija en común que tiene con el intérprete y que, con 19 años, sigue los pasos de sus padres y su abuelo y también estudia para ser actriz.

Otros de los actores que se han acercado al tanatorio han sido Juan Diego Botto, Luisa Martín, Fernando Tejero o Lola Herrera, que estuvo mucho tiempo trabajando con Héctor en el teatro.

Asimismo, la familia Alterio ha recibido muestras de cariño a través de las redes sociales. Entre esos mensajes de apoyo, destaca el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha lamentado la muerte del actor argentino y asegura que deja "una huella imborrable" en el cine, en el teatro y en la televisión.

También la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, le ha recordado como "un actor inmenso y una concienciación lúcida del exilio".

