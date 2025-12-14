Carmen regresa pisando fuerte al Teatro Real cuando cumple 150 años

Salimos a la calle y comprobamos que al ciudadano de a pie, le vienen fácilmente a la memoria las melodías compuestas por el parisino Georges Bizet hace nada menos que siglo y medio. En aquella época, España era vista como uno de los destinos más exóticos a los que poder viajar, y así lo refleja esta ópera basada a su vez en la novela escrita años antes por Próspero Merimée.

La producción cuenta con grandes voces como la de la mezzo rusa Aigul Akhmetshina, que regresa al Teatro Real tras su aplaudida Elisabetta de Maria Stuarda o artistas de la talla de Michael Fabiano, Charles Castronovo o J’Nai Bridges.

Carmen cumple 150 años en el Teatro Real de Madrid

Al frente la Orquesta Titular del Teatro Real estará la maestra Eun Sun Kim, actual directora musical de la Ópera de San Francisco, y primera mujer en dirigir una ópera en el Real tras obtener el primer premio del Concurso Internacional de Dirección de Ópera Jesús López-Cobos en 2008. Eun Sun Kum, en perfecto castellano, nos responde que esta ópera es la más popular, porque quizá es la que mejor sabe contactar con el público.

La directora coreana Eun Sun Kim valora esta Carmen interpretada por una orquesta española

El director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, nos explica el contexto en el que está basada esta versión... una España de los años ochenta, en el que impera el calor y un ambiente que alimenta las pasiones más intensas. A pesar de que la escenografía es muy diferente a la que imaginaron sus creadores, nos asegura que es totalmente fiel al espíritu de Carmen, una mujer amante ante todo de su libertad.

