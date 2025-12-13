Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Arranca la premiere de la película 'Abuela Tremenda', la nueva comedia familiar de Atresmedia Cine

La película está dirigida por Ana Vázquez y protagonizada por Elena Irureta y Toni Acosta. Se estrena en cines el 1 de enero de 2026.

Marta Alarcón García
Actualizado:
Publicado:

Hoy arranca la premiere de la película 'Abuela Tremenda', el primer largometraje de la cineasta Ana Vázquez, a partir de un guion de Roberto Jiménez. La película, una comedia familiar cargada de aventuras, humor y emoción, se estrenará el 1 de enero de 2026, exclusivamente en cines, con distribución de Buena Vista International.

Producida por Atresmedia Cine junto a 'Feelgood Media' y 'Kowalski Films', 'Abuela tremenda' se ha rodado durante seis semanas en distintas localizaciones de Bizkaia (Bilbao, Derio, Durango, Iurreta, Plentzia, Sestao) y Madrid (Arganda del Rey, Mataelpino, Madrid capital).

La película está protagonizada por Elena Irureta, Toni Acosta y Carla Pastor. Irureta, reconocida por su trabajo en 'Patria', suma a su carrera premios como el de la Unión de Actores, Feroz, Forqué y Platino. Toni Acosta, rostro habitual de la comedia española gracias a la saga 'Padre no hay más que uno', comparte protagonismo con la joven Carla Pastor, conocida por 'La navidad en sus manos'. El reparto se completa con intérpretes como Carlos Serrano, Santiago Alverú, Gorka Aguinagalde, Kandido Uranga, Esperanza Elipe, Ramón Ibarra y los niños Darío Moncloa, Adrián Gámiz y Sofía González.

El proyecto supone el debut de Vázquez en la dirección de largometrajes tras una sólida trayectoria en series de éxito como 'Élite', 'Madres' o 'El secreto de puente viejo'.

¿De qué trata la historia?

'Abuela tremenda' narra la historia de Toñi, una abuela poco convencional, libre y arrolladora, que mantiene una relación muy especial con su nieta Alexia, a quien adora. Por eso, cuando Daniela se lleva a Alexia aun retiro rural de su empresa, Toñi no duda en aparecer con su caravana para pasar tiempo con ella, revolucionado por completo la tranquilidad del lugar.

Según ha reconocido Ana Vázquez a Atresmedia: "'Abuela Tremenda' es una historia llena de luz, diversión y amor que me interesó desde el primer momento en que me ofrecieron el guion porque me daba la oportunidad de unir a tres generaciones de mujeres, abuela, hija y nieta que normalmente estamos separadas por ideas distintas de la vida".

Atresmedia Cine, motor del cine español

Atresmedia Cine lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo Atresmedia nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de Atresmedia, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación. Atresmedia Cine lleva seis años seguidos ostentando el título de líder de taquilla del cine español.

Cultura

