El Premio Planeta cumple 75 años de pasión por la literatura: "Busca llevar la magia a los lectores"

Cada 15 de Octubre desde hace 75 años, el Premio Planeta ha reconocido obras y autores que, sin duda, han marcado la narrativa contemporánea en lengua española. Desde 1952 este galardón descubre a nuevos lectores, fomenta la creación literaria, la lectura y reconoce el talento de los escritores. Para celebrar estos tres cuartos de siglos hablamos con algunos de esos autores para rememorar cómo el Planeta ha cambiado sus vidas.

La noche del Planeta, una velada mágica

Es una noche de emociones y de nervios. El ganador del Premio Planeta se da a conocer en una gala literaria a la que asisten personalidades del mundo de la cultura, la economía, la política y la empresa y por supuesto, los grandes protagonistas: los escritores. Durante la cena las novelas finalistas presentadas bajo seudónimo van pasando rondas mientras el jurado va votando para elegir a la obra ganadora y finalista.

Conversamos con los autores sobre ese momento. Algunos nos cuentan, entre risas, que estaban preocupados por no caerse al subir al escenario. Parece mentira pero a los magos de las palabras les cuesta buscar una para describir ese momento. “Es vorágine, un remolino, un terremoto, un tsunami”, nos explica Sonsoles Ónega, ganadora del Planeta en 2023.

Javier Sierra, ganador en 2017, asegura que “es como sentirse en la Champions League de los escritores en lengua española”. Para Carmen Mola, o mejor dicho, para Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz, los 3 escritores que utilizan ese seudónimo, la noche del Planeta “fue su destape” ya que durante la gala se reveló que ellos estaban detrás de Carmen Mola “el murmullo que se generó cuando dijeron Carmen Mola no se me olvidará jamás” explica Antonio que añade “que fue una fiesta, donde dejaron de ser 3 desconocidos”.

Gala literaria

Son décadas de historia, de mágicas veladas literarias desde 1952. Hemos pasado del blanco y negro al color, pero algo permanece intacto: la pasión por los libros. Para Juan del Val, ganador en 2025, “el premio tiene una vocación fantástica que es que la gente lea, que compre libros". Para Paloma Sánchez Garnica, “es una fiesta del libro necesaria para que la magia de la literatura llegue a los lectores”.

La escritora Dolores Redondo, ganadora en 2016, lo describe así: “Sentí que ganar el Planeta era un acelerador de partículas de la literatura, como una explosión”. Eva García Sáenz de Urturi, ganadora en 2020, confiesa que “es un galardón que cambia vidas y eso queda para siempre”.

El poder de los libros

La ganadora en 2022, Luz Gabás, recuerda la importancia de los libros: “Son enseñanza, son refugio, son evasión, son el alimento del alma que necesitamos para asimilar la realidad”. Aventura, amor, suspense, emoción, historia, intriga, sueños...Solo quedan unas horas para conocer al ganador del Planeta 2026.

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