Las flores decoran, aportan fragancia y bienestar: “Hay que mantenerlas en agua fría y cortar el tallo a diario”

Es en Iberflora, la Feria Internacional de Planta, Flor, Paisajismo, Tecnología y Bricojardín celebrada en Valencia donde asoman las propuestas, tendencias, jornadas y talleres en torno a la flor. En este certamen profesional de referencia se han reunido maestros y expertos para hablar de negocio, innovación y arte floral.

La tinerfeña de La Orotava Montserrat Domínguez, experta en arte floral y empresaria explica: “Llegar a casa, a una comida, cena o evento con un ramo de flores en la mano ya da alegría, ya predispone a una buena velada. Las flores están en todos los buenos momentos a lo largo de la vida, forman parte de nuestra alma”.

Originalidad, vanguardia e innovación son palabras que sobrevuelan la creación y el arte floral.

Explica Ramón Tortosa, director de la Academia Valenciana D’Art Floral: “Se llevan los ramos comestibles, tienen su origen en los países del este (principalmente Rusia, Ucrania y Moldavia) y se pueden confeccionar con frutas escarchadas o chucherías. Es una alternativa artística que se impone.”

Las flores mejoran el ánimo, relajan, reducen el estrés y la ansiedad, incluso aumentan el rendimiento y la productividad.

Los trucos para conservarlas frescas

Comenta Maleni Bermejo, gerente de los Viveros Bermejo de Totana (Murcia): “Las flores producen bienestar, levantan el ánimo, aumentan la creatividad, son terapéuticas”

Una pregunta recurrente es cómo mantener las flores frescas y estupendas por más tiempo y la respuesta la da la profesora leonesa de arte floral Soraya Rojo que aconseja: “Cortar a diario los tallos, elegir un jarrón adecuado y poner agua fresca son sencillos cuidados que hacen que aguanten más”

En cuanto a propuesta de flores cortadas duraderas, en opinión del alicantino Aitor Ortega, proclamado Mejor Artesano Florista de España 2026 en el concurso nacional de Interflora de Salamanca : “ Los claveles, las astromelias o los crisantemos duran, y si queremos algo con fragancia habría que apostar por el lilium por su aroma dulce e intenso”.

Algo tienen los ramos que acompañan momentos especiales, llenan de color y fragancia las estancias y decoran con su presencia y estética. Las flores alegran, iluminan y ahora más que nunca son inspiración y tendencia.