Aumenta el interés por estudiar chino: "Hay más matrículas que nunca"

Es una de las lenguas más habladas del mundo y cada vez son más los que se animan a estudiarla. El chino está de moda y lo confirman en la Escuela de Idiomas de Lugo. “Este año sí que se ha notado el incremento en las matrículas”, nos dice Fernando Vázquez, director de este centro. “Hay todo tipo de perfiles, personas de todas las edades. El alumno más joven tiene 14 años y algunos superan los 70”, continúa el director. Y es que la cultura china está cada vez más presente en nuestro entorno y ha llamado la atención de muchos.

Cada vez hay más empresas chinas en nuestro país

Hay quienes se animan a aprender el idioma por el interés que genera todo lo asiático. Para otros es un reto personal: al tratarse de una lengua tan radicalmente diferente, la motivación es mayor. Y también hay quien lo hace pensando en las salidas laborales.

Es el caso de Juan. Él trabaja en el sector del turismo, en una empresa que se dedica a hacer viajes. “Empezamos preparando viajes para hacer el Camino de Santiago y nos dimos cuenta de que venían muchos chinos”. Entonces decidieron hacer también viajes a China: “Ya hemos estado allí y nos hemos dado cuenta de que el inglés se habla poco. Aprender el idioma nos vendría muy bien para poder mejorar las posibilidades de nuestro negocio”.

Empresas chinas que se instalan en nuestro país

Desde sectores industriales a servicios, lo cierto es que se habla cada vez más de ellas y esto, creen desde la escuela, posiblemente despierte más interés si cabe. Hoy, este equipo de Al Detalle ha entrado en una clase de chino, la de la profesora Alma López. Están aprendiendo los números y, solo con escuchar el tono, uno es consciente de que se trata de una lengua en la que hay que empezar desde cero. “No tiene nada que ver con nada que hayamos conocido. Nada que ver con las lenguas europeas. Es cierto que es complejo; el tono, los caracteres… Pero también tiene cosas que son mucho más sencillas. No tiene conjugaciones verbales, ni masculino y femenino, ni plural. Algunas cosas son más fáciles”, explica. “Es diferente a todo lo que conocemos”.

Con respecto al aumento del interés por aprender esta lengua, ella lo tiene claro. Asegura que son muchos los que quieren apuntarse a las clases: “Se nota, incluso hemos tenido que cambiar de aula porque no cabíamos”.

En su grupo están Noemí y Rabab, dos amigas que se han apuntado por hacer algo juntas: “Nos gusta la cultura”. También Regina, que tras un tiempo estudiando alemán ha dado un paso más: “Se me estaba complicando el alemán y dije: 'Si puedo con esto, puedo con todo'. Es muy motivador”. Incluso un padre alentado por su hijo: “A mí ya me gustaba pero mi hijo hizo un viaje a China y cuando me contó decidí ponerme”.

Los expertos dicen que podemos tardar unos ocho años en aprender chino; mucho menos si nos ponemos más en serio, por supuesto. Así que si alguno está dudando, parece que este puede ser el momento.