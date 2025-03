Elvi Cano analiza los Premios Oscar 2025 y el silencio con Donald Trump: ¿Hay miedo en Hollywood?

A parte del claro triunfo de la película 'Anora' en los Oscar 2025, la gala de entrega de los premios más prestigiosos al cine a nivel mundial siempre es analizada por las reivindicaciones, anécdotas y curiosidades que acostumbra a dejar. Elvi Cano, exitosa productora de eventos y directora de festivales, lo ha hecho en 'Espejo Público'.

Ironía frente a la polémica

El presentador de la gala, Conan O'Brien, hacía ya una alusión a Karla Sofía Gascón nada más comenzar la ceremonia. El motivo no era otro más que la polémica suscitada a raíz de los tuits publicados hace años por la actriz, por los que recibió acusaciones de racismo. El presentador mencionaba con sorna el trabajo de la publicista de Karla tras el estallido del escándalo.

Karla Sofía Gascón no accedía al 'Dolby Theatre' de Los Ángeles, donde tenía lugar la gala de los Oscar 2025, por la tradicional alfombra roja por la que desfilan las estrellas de Hollywood, pero sí asistió a la ceremonia y respondió a O'Brien con un saludo y un beso al escuchar la alusión directa a asu persona.

Elvi Cano estuvo junto a Karla Sofía Gascón en una de las fiestas que se celebran después de la entrega de los Oscar 2025 y ambas posaban en una fotografía publicada en las redes sociales. La productora afirmaba que la actriz ha sido testigo de algunas de las muchas muestras de cariño y a propósito de que no haya conseguido hacerse con la estatuilla aMejor Actriz a la que estaba nominada manifestaba lo siguiente: "Aunque no haya ganado, estar nominada ya es algo histórico, lo que ha conseguido Karla, todas las nominaciones, no sólo la de los Oscar".

Del papel del propio Conan O'Brien, Elvi Cano lo calificaba de muy bueno y añadía que había hecho uso de un humor inteligente y con clase: "Tenía que decir algo de ella y a ella le sentó bien", además el público reaccionó con espontáneo aplauso.

¿Prudencia o miedo a Donald Trump?

Al contrario que en otras ocasiones, en la ceremonia de los Premios Oscar de este año no se han realizado apenas reivindicaciones políticas ni alusiones al reciente regreso a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Ni siquiera una referencia al tenso enfrentamiento vivido en el Despacho Oval de la Casa Blanca entre el presidente norteamericano junto a su vicepresidente, J. D. Vance, contra Volódimir Zelenski, presidente de Ucrania. Simplemente una mención por parte del conductor de la gala a que el largometraje ganador del Premio Oscar a mejor película, 'Anora', plantaba cara a Vladimir Putin y a Rusia.

"La situación es muy preocupante", expresaba Elvi Cano, quien reconocía que se ha optado por no mencionar a Donald Trump en según qué eventos. Afirma que en la industria del cine sí hay una intención de hacer frente a sus políticas, ejercida sin embargo desde la prudencia: "Sin miedo, pero con mucha prudencia. No querían darle más protagonismo".

Dicho esto, la productora de eventos y directora de festivales pasaba a analizar todos los ganadores de lo Premios Oscar 2025.

