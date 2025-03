El presentador de los Oscar vacila a Karla Sofía Gascón: "¿Que tuiteaste qué?"

No ha sido el mejor mes para la actriz Karla Sofía Gascón, quien se ha visto envuelta en una polémica tras salir a la luz números tuits que escribió hace varios años. La española compartía mensajes ofensivos sobre el islam, la diversidad o George Floyd, el afroamericano que murió a manos de la policía.

Esta madrugada se ha celebrado la gala de los Oscar 2025 en la ciudad de Los Ángeles. Karla Sofía estaba entre las nominadas a mejor actriz por su papel en la película 'Emilia Pérez', pero finalmente ha sido su compañera de profesión Mikey Madison quien ha ganado el premio.

En una gala donde todo el planeta pone el foco en el mundo del cine, se esperaba la presencia de la española después de sus polémicos tuits. Sin embargo, no ha pasado por la alfombra roja y se ha ido directamente al interior del Teatro Dolby. La decisión de saltarse el desfile mundano no sabemos quien ha podido tomarla, si la propia actriz o los publicistas de Netflix. Puede que para no llamar la atención y pasar de desapercibida, donde no lo ha hecho durante la gala donde el presentador se ha tomado un tiempo para referirse a ella.

El presentador de televisión y comediante estadounidense, Conan O'Brien, ha sido el encargado de conducir la 97º edición de los premios de la Academia de Hollywood, y se ha tomado su tiempo para dirigirse a la protagonista de Emilia Pérez por sus polémicos tuits. "Karla Sofía Gascón está aquí esta noche", anunciaba el presentador, donde el teatro se llenó de aplausos y vítores mientras mostraban a la española en cámara. "Y Karla, si vas a tuitear sobre la gala de los Oscar, recuerda que mi nombre es Jimmy Kimmel", añadió.

Además, el lugar también se llenó de risas cuando el presentador dijo que Anora, la película ganadora al mejor óscar 2025, le gustó, recordando que "es una película que utilizó 479 veces la palabra 'fuck', muchas más veces que la publicista de Karla Sofía Gascón '¿Que tuiteaste qué?", exclamaba.

Los polémicos tweets

Una semana después de que se anunciase su nominación a mejor actriz 2025 por su papel en la película 'Emilia Pérez', salieron a la luz varios tuits racistas que escribió hace años. Uno de ellos trata sobre George Floyd, el afroamericano que murió a manos de la policía estadounidense, y del que escribió que: "Realmente creo que a muy pocos les importó nunca George Floyd, un drogata estafador, pero su muerte ha servido para volver a poner de manifiesto que hay quienes todavía consideran a los negros monos sin derechos y quiénes consideran que la policía es asesina. Todos errados".

Otro comentario en la red social 'X' hacia referencia sobre la presencia de musulmanes en nuestro país: "Perdón, ¿es mi impresión o cada vez hay más musulmanes en España? Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio, hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene en vez de dar inglés tenemos que dar árabe... y un cordero".

En los premios de 2021, la actriz criticó la gala acusando de ser demasiado reivindicativos: "Cada vez más los Oscar se parecen a una entrega de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo"

