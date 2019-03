Una orquesta inglesa interpreta una partitura elaborada a partir de la caída de excrementos de pájaro

Normalmente, las deposiciones de las palomas en las ciudades son bastante molestas y pueden provocar sobresaltos a algún que otro viandante. Sin embargo, una artista británica ha aprovechado los excrementos de las aves de Liverpool que caen en los parques para crear una pieza musical que ha sido interpretada recientemente por una orquesta de viento y cuerda en la Tate Art Gallery.

Para lograr esta singular composición, Kerry Morrison colocó pentagramas gigantes en tres parques de la ciudad inglesa, concretamente en Everton Park, Prince’s Park y Springfield Park, donde la presencia de pájaros es fluida. La obra final ha sido elaborada gracias a que la caída de excrementos de los animales sobre la partitura 'formó' notas musicales.

La idea se desarrolló entre junio y octubre de 2012, meses en los que Morrison observaba atenta su "obra en colaboración", como la describen en el blog de la Tate Art Gallery. Después de que las heces quedaran registradas, el compositor John Hering las transformó en notas de una obra completa que mantiene fielmente la posición original del excremento sobre la partitura.

La obra forma parte del proyecto 'Our Liverpool Landscape: From Turner to Today', que pretende "explorar la variedad de plantas, insectos y pájaros que viven en Liverpool", según el blog.

La composición, de 20 minutos de duración, se llama 'Bird Sheet Music', que es un juego de palabras entre 'sheet' (hoja en inglés) y 'shit' (mierda). Según la autora, los pájaros "son importantes en el ecosistema de la ciudad a través de sus excrementos, ya que dispersan semillas y también ayudan a enriquecer el suelo a modo de fertilizante". También, añade que "la gente suele ver los excrementos de pájaros como algo bastante negativo, piensa que es algo sucio y horrible, y sin embargo son fundamentales para la vida en la tierra".