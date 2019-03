40 obras falsas de Banksy se agotan en una hora en Central Park

Banksy ha hecho de la sorpresa y de la improvisación un arte que se suma al de su grafiti. Por eso sus fans no puedan dar nunca nada por hecho. Días atrás el artista puso a la venta en Central Park obras suyas que normalmente tienen un precio de miles de dólares por tan sólo 60 dólares. La iniciativa de acercar el arte a la calle fue todo un fracasao en siete horas sólo tres personas se acercaron al puesto para comprar ocho lienzos.

Con este precedente el portal Animalnewyork ha publicado que Cicirelli y un grupo de colaboradores imitaron la iniciativa y llevaron falsas obras de Banksy a la calle que causaron furor. Al mismo precio que las auténticas, 60 dólares, en tan solo una hora se vendieron 40 obras. Éxito total, incluso cuando en el puesto se advertía de que eran "falsos Banksy" y se mostraban certificados de "falsa autenticidad".

Desde Cicirelli se apunta a que el dinero recaudado se empleará en un equipo para próximos proyectos. El artista lleva todo el mes en Nueva York sorprendiendo a los viandantes con diferentes obras por la calle. Luego cuelga una fotografía en su web para demostrar la autoría. Todos los días menos el 23 de octubre en el que en su web se publicó un lienzo en blanco con el mensaje "Today's art has been cancelled due to police activity", "El arte hoy ha sido cancelado por la actividad policial", en referencia a las críticas del alcalde Bloomberg.