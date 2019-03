Carla es una de las modelos que no ha podido participar en el desfile milanés de Elena Miró. Tiene 17 años y acaba de ganar el concurso The New Generation by Francina como mejor modelo de talla grande a pesar de tener tan sólo una 40 de pantalón. "No es que seamos tallas grandes, ni tallas plus, somos tallas reales. Pienso que no tencrían que discriminar a nadie por tener una talla 40", afirma.

Carla Trujillo prepara su carrera internacional como modelo de tallas grandes a pesar de usar una 40. No tiene sobrepeso pero tampoco da el perfil común de modelo de pasarela. Aún así, podría llegar a ser una top model internacional ya que la han reclamado en pasarelas como la de Nueva York pero Carla siempre lo ha tenido claro quiénes eran sus ídolos sobre la pasarela. "Siempre me ponía los vídeos de Victoria Secret's. Me encanta Adriana Lima, me encanta Heidi Klum que no tienen una talla 34 ni son extremadamente delgadas", explica.

Carla sigue el ejemplo de Crystal Renn. Esta top model ha conseguido con su talla 44 estar en el cielo de las modelos a pesar de sufrir un calvario por intentar mantener la talla 36. Crystal escribió un libro con sus memorias para fomentar y defender la belleza sea cual sea su tamaño.