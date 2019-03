La música latina rinde homenaje a Miguel Bosé como persona del año

Miguel Bosé acudió a la gala acompañado por su madre, Lucía, entre nervioso, intrigado y emocionado, y se vació en abrazos al escuchar, canción tras canción, su repertorio en voz de otros, desde la versión de "Morenamía" por Natalia Lafourcade e Illya Kuryaki, a "Amante Bandido" por Julieta Venegas, o "Amiga" con Carlos Vives y Carlos Santana.

"Qué panda de amigos tengo y qué panda de cabrones", declaró Bosé al recibir el galardón de manos de Juanes y Sanz ante un auditorio con más de 1.000 personas en el hotel y casino Mandalay Bay, mismo salón donde el jueves se celebra la 14 edición de los Grammy Latino, unos premios para los que el español opta a la mejor canción y disco con "Papitwo". "Lo que me habéis regalado esta noche es inolvidable.



Este premio es lo más importante, por varias razones, pero sobre todo porque por primera vez se premia al ciudadano Miguel y a Bosé, a los dos que viven odiándose en este cuerpo", afirmó el artista que presentó con humor en el escenario a su madre, que acudió con el pelo y el vestido azul.

"No es una enorme píldora de viagra, es mi madre. Tampoco es alguien que escapó de un dibujo manga, es mi madre ¡Viva la madre que me parió!", gritó para arrancar el aplauso de un público rendido de inicio a fin y que acabó bailando de pie los temas "Nena" y "Sevilla", que ofreció el propio Bosé.



Entre los asistentes, se encontraron unos acaramelados Eva Longoria y José Antonio Bastón, la cantante española Ana Torroja, que confesó a Efe que encontraba al homenajeado más feliz que nunca desde que se realizó como padre, y el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, que en la alfombra roja ejerció de fotógrafo personal de Bosé. Pablo Alborán, Juan Campodonico, Santiago Cruz, Alex Cuba, Gian Marco, Jesse & Joy, Laura Pausini, Draco Rosa y Ximena Sariñana completaron el elenco de artistas que participaron en la fiesta de Bosé en la que se escucharon también temas como "Si tu no vuelves" y "Linda".

Juanes, con quien Bosé tiene la fundación Paz sin Fronteras, destacó la calidad humana de su colega y se declaró fan especialmente de "las letras de Miguel". "Son muy especiales, muy elaboradas. Él ha creado su propio camino, su propio lenguaje. Siempre en la vanguardia de la lírica, de lo visual", aseguró el colombiano.

En la noche de Bosé, Carlos Vives destacó la humildad del español porque ha sabido dar a lo largo de su carrera "una lección de compañerismo" en un medio "de muchos egos". Miguel Bosé dedicó la presea a todos los equipos que le permitieron sacar adelante sus obras durante los años y se despidió con un "gracias, gracias, gracias" y la promesa de que "esto sigue para adelante".

El próximo 3 de diciembre saldrá a la venta "Colección definitiva", un disco de grandes éxitos, así como versiones, adaptaciones y rarezas de la discografía de Bosé, quien además prepara su nuevo disco de estudio con temas originales, el primero tras "Cardio" (2010), que debería aparecer en 2014. En enero tiene previsto entrar al estudio para darle forma a las canciones.

En años previos, la Academia Latina de la Grabación ha honrado con el título de "Persona del Año", que reconoce tanto las aportaciones musicales como filantrópicas, a figuras como Plácido Domingo, Gloria Estefan, Vicente Fernández, Juan Luis Guerra, Carlos Santana, Shakira y Caetano Veloso, entre otros.