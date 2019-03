Muere Robin Gibb, cantante y cofundador de los Bee Gees

Robin Gibb, que junto a sus hermanos Barry y Maurice formó la exitosa banda de música 'disco' los Bee Gees, ha muerto este domingo en Reino Unido a los 62 años de edad tras una "larga batalla" contra el cáncer.



"La familia de Robin Gibb anuncia con gran pesar que ha fallecido este domingo después de una larga batalla contra el cáncer y de una cirugía intestinal", reza el comunicado publicado en la página web del cantante.



Además, la familia del cantante de los Bee Gees ha pedido "que se respete su privacidad en estos difíciles momentos".



Los Bee Gees conquistaron la fama en las décadas de 1960 y 1970 con temas 'disco' como 'Night fever' y 'Staying alive' y baladas románticas como 'How deep is your love'.



El grupo británico consiguió vender hasta 200 millones de copias, lo que le sitúa al mismo nivel comercial que míticos conjuntos como Rolling Stones y Pink Floyd.

Una leyenda de la música disco

La carrera del cantante y compositor Robin Gibb, fallecido este domingo a los 62 años, se extendió a lo largo de seis décadas, pero fue el grupo Bee Gees, que formó junto con dos de sus hermanos, lo que le convirtió en toda una leyenda de la música disco.

La voz de Gibb, que pasará a la historia por haber formado parte de una de las bandas más famosas de los años 70 y 80, se apagó a los 62 años después de luchar sin éxito contra el cáncer. Bee Gees, fundada por Robin en 1958 junto a dos de sus hermanos, Maurice y Barry, logró, gracias a temas como "Massachusetts", "I've Gotta Get A Message To You", "Lonely Days o "How Can You Mend A Broken Heart", convertirse en un referente incuestionable en las pistas de baile de todo el mundo.

El delgadísimo y sonriente músico, que recientemente se centró en la composición de música clásica, tenía tres hijos, dos de su primer matrimonio y uno fruto de un segundo enlace.

Junto a su segunda mujer, Dwina, con la que se casó en 1985, el cantante y compositor vivía entre sus casas de Miami (Estados Unidos), Thame (Inglaterra) y la Isla de Man, donde nació en 1949.

Robin empezó su carrera musical en Australia donde se mudó con su familia en 1958 y donde los tres hermanos presentaron con gran éxito un programa semanal de televisión.