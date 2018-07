Los 'monstruos' de Lady Gaga acogen con entusiasmo el nuevo disco de la cantante

El clan de los monstruos, como se autodenomina el círculo de Lady Gaga, acudió a la llamada de la artista en Nueva York. Jóvenes de todos los rincones del planeta esperan con entusiasmo la llegada de la artista, algunos aseguran que su admiracción por la diva del pop es tal que van a tatuarse su nombre en alguna parte del cuerpo. El efecto Gaga no entiende de edad. La artista es 'capaz de cautivar también a los maduros' asegura una de las mujeres que esperan la llegada de la cantante.



Que nadie espere baladas en el nuevo disco de Lady Gaga, "Born this way", un viaje en moto que convierte la mística católica en material de discoteca, tras empaparse de los ritmos de un bar de carretera texano, de los brillos del mítico Studio 54 neoyorquino y del dubstep de un moderno club berlinés. Stefenai Joanne Angelina Germanotta (Nueva York, 1986), más conocida como Lady Gaga, estrena este martes su segundo disco de estudio (el tercero, si tenemos en cuenta como tal la extensión "Fame Monster"), que incluirá 14 canciones, 17 en la versión "deluxe" (con un CD de remezclas y temas extras "Black Jesus+Amen Fashion", "Fashion of His Love" y "The Queen").



"Born this way" llega a manos del público tras una intensa y larga campaña de mercadotecnica, impulsada en muchos casos por la propia artista desde redes sociales como Twitter, donde tiene más de diez millones de seguidores. En febrero, se conoció el primer single, que da título al álbum, y posteriormente, se han liberado imágenes, videoclips y dos canciones más, "Judas" y "The Edge of Glory". En este nuevo proyecto, Lady Gaga mantiene a grandes rasgos las pautas mostradas en los temas ya desvelados.

La 'madre de todos los monstruos'

En su nuevo álbum la artista mantiene el estatus de "mother monster" (madre monstruo) de todos sus fans (a los que denomina "pequeños monstruos"), con un libreto en el que reproduce el alumbramiento visto en el videoclip de "Born this way", emergiendo de una placenta multicolor y acrílica. Además, extiende a muchas de sus canciones la imaginería católica puesta en "Judas" al servicio de su mensaje de libertad, baile y diversión.