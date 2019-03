El Molino de Barcelona cerró sus puertas en 1997. Trece años después, el telón de aquel teatro canalla se levantará de nuevo el 18 de octubre, con un espectáculo que se quiere mantener en secreto pero que respetará el "espíritu" de este mítico escenario.



Los responsables de la sala no han querido desvelar el programa de lo que el próximo lunes se verá bajo los focos de este pequeño y centenario teatro ubicado en la avenida del Paralelo, tradicional arteria de la farándula de la capital catalana.



La consejera de esta sociedad, Elvira Vázquez, alma mater de la recuperación, ha presentado, junto al equipo artístico y técnico del teatro y los arquitectos encargados del proyecto, las nuevas instalaciones del teatro cuyo edificio ha crecido en altura con una llamativa y sinuosa fachada cubierta de leds sobre una terraza mirador ubicada bajo la sombra de las aspas de el Molino.



La inauguración oficial durará cuatro días, del 18 al 21 de octubre, ya que lo reducido del aforo (250 plazas), obliga a los promotores a realizar varias sesiones de presentación antes de abrirla al gran público el día 22 de octubre.



El artista Josep María Portavella, fundador del grupo "The Chanclettes", ha sido el elegido para dirigir el primer espectáculo: "Made in Paralel".