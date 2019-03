Miles de personas se mueven al ritmo de 'Gangnam Style', el popular baile del caballo

El [[LINK:INTERNO|||20120912-VIDEO-00097-false|||videoclip "Gangnam Style"]], del irreverente rapero surcoreano Psy, ha logrado batir el récord Guinness como vídeo más popular en la historia de YouTube, con más de 2,3 millones de personas que han dado al botón "Me gusta".



Con su ritmo pegadizo y sentido del humor, este clip se ha convertido en un [[LINK:INTERNO|||20120912-NEW-00172-false|||fenómeno dentro y fuera de Corea del Sur]] desde su lanzamiento hace poco más de dos meses, el 15 de julio, un periodo en el que ha acumulado más de 235 millones de visitas en Youtube.



El éxito del tema es tal que miles de personas se han citado en Seúl para disfrutar de uno de los conciertos del músico. Las calles de la ciudad han acogido a gente de todos los lugares del mundo que, con trajes regionales, han demostrado sus dotes al ritmo del 'Gangnam Style'.



El de PSY ha superado de largo en popularidad a sus rivales más cercanos: el vídeo "Party Rock Anthem", de LMFAO (1,5 millones de "Me gusta"); "Baby", de Justin Bieber (1,3 millones), y "Rolling in the Deep", de Adele (1,2 millones), según la agencia local Yonhap.



En el [[LINK:INTERNO|||20120912-VIDEO-00097-false|||vídeo]], el rapero surcoreano, cuyo nombre real es Park Jae-sang, hace una fusión entre hip-hop, música electrónica y pop para relatar, en clave de humor, la clásica historia de chico busca chica adaptada al acomodado barrio de Gangnam en Seúl.

Las estrofas melódicas en coreano y un estribillo contundente sobre una base electrónica, unidas al aparatoso "baile del caballo" que interpreta PSY, han logrado elogios de artistas como Britney Spears o Nelly Furtado.

El clip se convirtió pronto en un fenómeno que atravesó las fronteras de Corea del Sur y ha llevado al estrellato a PSY, de 34 años y seis discos publicados, que obtuvo una considerable atención en la última gala de los MTV Video Music Awards en Los Ángeles y cuyo tema también ha logrado ser número uno en iTunes.