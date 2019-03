En la mesa de… Emilio Sanz

Paseando por la redacción nos paramos en la sección de Internacional. Como podéis imaginar es un área que abarca una amplia información. Por esa misma razón, desde "En la mesa de" hemos querido hurgar entre sus espacios de trabajo para ver cómo trabajan sus redactores.

Emilio Sanz es el jefe de la sección y tal y como nos cuenta, su mesa acaba siendo su segunda casa. Tiene biblioteca con libros de todas las temáticas, totalmente adaptado a la información que realizan allí. Pero, atentos, porque en esta mesa nos podemos encontrar con copas de mundiales y hasta con pitufos.

Si queréis conocer un poco más al jefe de Internacional y, porque no, cotillear un poco su mesa, no dudes en escuchar todo lo que tiene que contar Emilio. Por cierto, con un total dominio de los idiomas, no podía ser de otra manera.