Las mejores 'Waka-canciones' del 2010

Para bailar, para cantar, para nostálgicos o para poperos, el 2010 ha estado repleto de éxitos musicales y estos son algunos de los que destacan en el ranking de antena3.com.

Si en el Canto del Loco arrasaba, como solista Dani Martín ha conseguido ser el mejor artista español/latino del año para los usuarios de antena3.com.

El madrileño tiró de la picardía propia de los 16 añitos para colocarse el primero también en el lista de mejor canción y mejor videoclip.

Eso sí, si algo ha dado la nota en el 2010 ha sido La Roja, los goles de la selección un Mundial soñado por todos, por eso la segunda posición es para la colombiana Shakira que nos ha hecho mover las caderas para celebrar cada uno de los triunfos de la absoluta. Además, y como no podía ser de otra forma, el Waka waka ocupa también el segundo puesto en el ranking de la mejor canción.

El tercer puesto de esta categoría es para el más internacional de nuestros cantantes, Alejandro Sanz que en su momento nos dejaba el corazón partío, consiguió arrasar en las listas de música con su nuevo trabajo Paraíso Express.

El pop tiene acento inglés

Las divas del pop siguen siendo extranjeras y entre ellas la más extravagante, la más venerada por unos y odiada por otros es Lady Gaga, o al menos, así lo ven los lectores de antena3.com.

La rubia de pestañas interminables se ha colocado en la primera posición como mejor artista internacional y también encabeza la de mejor gira por The Monster Ball Tour.

La segunda en el ranking de las que desean robar la corona a Madonna es Rihana, que donde sí consigue el primer puesto es con su album Loud y el tercero en la categoría de mejor canción con el dueto que hace con Eminem, Love the way you lie, nominada para la edición de los Grammys 2011 que se celebrará el próximo 13 de febrero.

Katy Perry, nominada a cuatro Grammys, es la tercera en la lista al reconocimiento internacional y sigue también de cerca a Rihana en el premio al mejor album por Teenage Dream , además es la primera artista que batió cifras de descargas con sus canciones.

Más atrevidas o más nostálgicas en el 2010 las voces femeninas se han impuesto en las votaciones, quizás el 2011 se tomen la revancha los roqueros como Bon Jovi o The killers para hacer compañía a Dani Martín y Alejandro Sanz en vuestras votaciones.