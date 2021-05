Matías Prats, dos días después de vacunarse contra el coronavirus: "Ni un dolor de cabeza"

Uno de los factores que pueden estar influyendo en esta mejoría de los datos de contagios diarios de coronavirus en España es la vacunación. Es el caso de Matías Prats, quien se vacunó este viernes en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y que , como se ha podido ver en los cuatro informativos en directo de este fin de semana, no ha sufrido ningún efecto secundario. "Todo fue muy bien y no he tenido ni un dolor de cabeza", ha señalado ante los espectadores.

"Por los gestos y comentarios que vi, la mayoría de los que estábamos allí recibíamos con ilusión ese momento", ha señalado, y ha hecho una recomendación: "Aprovecho para recomendarles que cuando les corresponda vayan sin temor, con la confianza y seguridad de que es la mejor manera de luchar contra esta pandemia de coronavirus".

Los grupos de edad en la vacunación

Hay rangos de edad en las que ya se nota el descenso de contagios, pero los que ya están vacunados no deben bajar la guardia.

Ahora mismo los grupos ya vacunados casi por completo son los ancianos y trabajadores de las residencias, los sanitarios y los mayores de 80 años.

Además, tienen al menos una dosis los miembros de las fuerzas armadas, las personas dependientes, de alto riesgo y mayores de 60.

A lo largo de mayo- empezarán a vacunarse los Grupos 8 y 9, es decir, los mayores de 56 años y mayores de 46 años, respectivamente. Todo dependerá del ritmo de llegada de vacunas.

