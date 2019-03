El manuscrito de 'Born to Run', uno de los grandes éxitos de Springsteen, a subasta

Una versión inicial de la letra de uno de los himnos del Bruce Springsteen, 'Born to Run', escrita del puño y letra del "Boss", será subastada el 5 de diciembre por la casa Sotheby's y se estima que puede alcanzar un precio de 100.000 dólares (casi 74.000 euros).

'Born to Run', la canción que dio título al disco que Springsteen publicó en 1975 y que le colocaría en la plataforma del estrellato del que a día de hoy sigue disfrutando, es una suerte de carta de amor escrita en primera persona a una chica llamada Wendy.

"La mayoría de la letra de esta versión está aparentemente sin publicar y sin grabar, pero este manuscrito incluye un estribillo casi exacto", explican desde la casa de subastas, que exhibirán la pieza en público en su sede en Nueva York a partir del 30 de noviembre.

'Born to Run' fue elegida en 2013 por la revista especializada Rolling Stone como la mejor canción del cantante de otros clásicos como 'The River', 'Born in the USA' o 'Streets of Philadelphia'. Bruce Springsteen había donado anteriormente una de sus guitarras para una subasta benéfica para recuperar fondos tras el huracán 'Sandy', que afectó a su estado natal, Nueva Jersey, y la pieza alcanzó 250.000 dólares (184.000 euros).

Aquí puedes escuchar 'Born to Run'