Malú anuncia que el bebé que espera con Albert Rivera será niña

La cantante Malú ha anunciado que el bebé que espera junto al ex líder de Ciudadanos Albert Rivera es una niña. "Cuando me dijeron que era una niña me hizo muchísima ilusión, la verdad", ha reconocido.

En una entrevista en El Hormiguero, ha asegurado que "todavía no" han decidido el nombre y que esperarán a que nazca para "ver de qué tiene cara".

Malú ha contado que se siente "muy tranquila" durante su embarazo a pesar de la pandemia de coronavirus porque confía "mucho en nuestros sanitarios". "Mi médico me ha tranquilizado mucho con ese tema", ha contado.

La cantante ha lanzado un nuevo tema inédito titulado 'Tejiendo alas' que ha sido fruto de la ilusión y de las sensaciones de su próxima maternidad".