Malú, entre ladridos y acordes

Entre acordes y ladridos. Ha llegado a tener siete perros en casa, aunque ahora sólo tiene cuatro. "Ayer encontré uno abandonado en una gasolinera. Llevaba quince días allí. Me lo llevé", afirma Malú.

Su último disco es el número diez de su discografía. En su último trabajo ha participado en la composición de cuatro canciones junto a Melendi. "Ahora he asumido más responsabilidad. No me puedo esconder", asegura.

Agresividad musical, temas cargados de guitarras eléctricas y escombros del corazón. "He reflejado situaciones de desamor pero con una lección positiva al final. No soy tan autodestructiva", afirma.

Cuando puede acude como voluntaria a protectoras de animales. Fidelidad la de los perros como pocas y la que mantiene con sus amigos.

"De verdad sólo tengo unos pocos, contados con los dedos de una mano", dice. Su nuevo disco, ‘Guerra fría’, es una recompensa sincera para los adeptos a su voz.