Madrid se contagia del swing para protagonizar una auténtica batalla de baile

Batalla de bandas y duelo en la pista aunque suene a bélico, no existe nada más lejos de la realidad. En este duelo de artistas todos combates se libran para pasarlo lo mejor posible. "Hubo un tiempo en que fue la primera música de baile sofisticada de la historia", comenta uno de los participantes.

El swing, estilo primo-hermano del jazz, nace a finales de los años 20 y durante décadas, ha sido el mejor antídoto contra guerras y depresiones.

"Me encanta la buena energía. Y la época de crisis que ha vuelto, vuelve a revivir del 29 y la traemos aquí", comenta irónicamente un valeinte bailarín. "Bueno. Ahora todo es vintage y lo vintage se lleva ¿no? Nosotros no lo hacemos por eso, sino porque yo creo que es la única música con la que no puedes dejar los pies quietos".

¿Qué es lo que necesita un buen bailarín de swing?

"Ganas. Ganas de bailar y de divertirse, y bounds ¿los oyes?",muestra un tercero ,"Yo nací para el swing realmente, el rock, el boogy-boogy, es mucho más marchoso que otros bailes".

¿Y qué es lo que el bailarín de swing pide a los músicos?

"Pues pide sobre todo, bailar. Que la música le entre al cuerpo", apunta alguien más contagiado por el son, "más de 80 años después de su nacimiento el swing sigue más vivo que nunca en locales como este. El gusto por los años 30 sigue vigente para miles de personas".

"Sí, sí. Normalmente suelo vestir así o a veces más suave porque no en todos los sitios se acepta", confiesa la modista al entrar en escena, "soy diseñadora de moda y estaba estudiando la época y ahora me he aficionado". Les da igual que les llamen desfasados. Han hecho del swing una forma de vida a todo ritmo.