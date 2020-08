Lista completa de los ganadores de los premios MTV Video Music Awards 2020

En la noche de este domingo se ha celebrado los premios MTV Video Musica Awards (MVA), unos premios cargados de imágenes con mascarillas como las protagonizadas por la cantante Lady Gaga ante el coronavirus. También hubo palabras para el actor Chadwick Boseman, que falleció ese mismo día por un cáncer de colon.

La cantante Lady Gaga se ha llevado el premio a la mejor cantante del año, además de tres premios por 'Rain on Me', su proyecto con Ariana Grande, como mejor colaboración, canción del año, y mejor fotografía. Además, se llevó el primer premio de los 'Tricon', que se entrega en los MVA, reconociendo el talento de la artista en tres o más disciplinas.

Los MVA se celebraron en Nueva York, Estados Unidos, en cinco distritos diferentes debido al coronavirus . Entre los premios se encuentran, The Weeknd que recibió el MVA a mejor vídeo del año por la canción 'Blinding lights'. Además del galardón por el mejor vídeo R&B por la misma canción.

Doja Cat ha recibido el premio a mejor artista revelación. BTS recibió el premio por el mejor vídeo de música Pop por su canción 'On'. También recibió el premio a mejor vídeo K-Pop

El mejor vídeo de Hip Hop para Megan Thee Stallion por su canción 'Savage'.

El mejor vídeo latino fue para el colombiano Maluna junto a J.Balvin por su single 'Qué pena'.

Cold Play se llevó el galardón a mejor vídeo rock por su canción 'Orphans'. El mejor vídeo alternativo a Machine Gun Kelly por su canción 'Bloody Valentine'.

H.E.R se llevó este domingo en los premios MVA el del vídeo más positivo por su canción 'I Can't Breathe'.

El vídeo musical desde casa lo recibió Ariana Grande y Justin Bieber por su single 'Stuck with U'. La mejor actuación durante la cuarentena por el coronavirus ha sido para CNCO por 'Unplugged At Home'. Mejor dirección para Taylor Swift por 'The Man'.