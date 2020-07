Jennifer López y Maluma anuncian una nueva colaboración musical juntos

Maluma y Jennifer López anuncian una colaboración musical. Los dos artistas han publicado la noticia en Instagram, volviendo locos a sus respectivos fans. Ambos protagonizan una película llamada 'Marry me', una comedia romántica que se verá próximamente.

Jennifer López lleva 30 años de carrera, en los cuales ha realizado numerosas colaboraciones musicales. Pitbull, Marc Anthony o Prince Royce han sido algunos de los artistas. Aunque también se le conoce por haber sido la protagonista en alguna película.

Jennifer lo anunciaba así en su Instagram

"Pase lo que pase 'toy pa' ti... Are you ready?", escribía Jennifer López en su publicación de Instagram. En ella se les observa en dos imágenes sentados en un sofá; ella mirando a la cámara y el hacia abajo con un pañuelo rojo en la cabeza. En la siguiente foto se pueden observar las risas que tienen en el momento.

Maluma califica la canción de "bomba"

Maluma es un artista destacado en la música latina urbana desde hace unos años. Alguna de sus canciones, como 'El préstamo' o 'Felices los 4' han tenido un gran éxito a lo largo de su carrera musical.

"Esta clase me gusta... quien cree que es el neci@ y quien es el juicios@ de los 2. A siii... estamos grabando una bomba", escribía Maluma en su publicación. En la imagen aparece la ubicación y el mismo sofá que en la de Jennifer López, pero en diferente postura.

No se sabe fecha de salida, aunque muchos fans piensan que la canción será el tema principal de la película 'Marry me'. Sin embargo, no hay nada confirmado. Lo único garantizado es que cada vez que se unen los nombres de la neoyorquina y el colombiano las redes sociales se revolucionan.