Nueva edición del libro Guiness de los récords

En este nuevo ejemplar podemos encontrar desde la mujer con la lengua más larga del mundo, hasta un experto en informática con 453 perforaciones en el cuerpo.

El libro Guiness anuncia su selección de récords mundiales para el 2012 en un evento organizado en Nueva York, y un año más vuelven a sorprendernos.

Otros sorprendentes ejemplos son una cantante de Nueva Zelanda, que aunque parezca increible, se dobla a sí misma en una caja del tamaño de una pequeña maleta y no parece estar incómoda o al menos eso dice: "Es muy útil en vuelos de largo recorrido. Así que si estoy volando desde Nueva Zelanda a Londres, me acurruco en mi asiento y me duermo", ha dicho.

O una mujer que lleva 18 años sin cortarse las uñas y tiene las uñas más largas del mundo con casi tres metros.

También hay objetos con un tamaño fuera de lo común. Un violín que mide siete veces más que uno normal es la atracción para muchas personas dispuestas a sacar alguna melodía.

El libro incluye además hechos curiosos como la línea más larga de perros saltando o un camión de bomberos convertido en capillas sobre ruedas.

Todos los protagonistas se muestran orgullosos de haber llegado hasta aquí, al fin y al cabo todos pasarán a la historia.