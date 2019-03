"Durante 'So You Think You Can Dance' estrenaré el video que hemos hecho para vosotros", así informó la 'mother moster' a sus seguidores del estreno del nuevo videoclip 'The edge of glory'.

El vídeo 'The Edge of Glory' está dirigido por Joseph Kahn, el mismo que se encargó del video musical de 'LoveGame', uno de los temas que figuraban en el disco anterior de Lady Gaga, 'The Fame'.