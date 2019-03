Lady Gaga presenta ‘decapitada’ su nuevo single en televisión

Estamos acostumbrados a ver a Lady Gaga con los atuendos y las actitudes más inverosímiles, sin embargo, esta vez la artista ha perdido literalmente la cabeza. La cantante presentó su último single 'Marry the Night' en el programa que busca talentos musicales en la pantalla inglesa 'The Factor X'.



La artista estadounidense comenzó su particular 'performance' desde un confesionario desolado desde donde empezó a cantar sin poder verla. Varias estrofas después la cantante salió de las tinieblas para sorprender a los espectadores con un extraño disfraz, acompañada de un maniquí sin cabeza que hacía pensa al público que la artista cantaba decapitada.

No es la primera vez que Lady Gaga se vale de los símbolos religiosos para presentar su último disco 'Born this way', en otros temas como 'Judas' la cantante trataba a personajes religiosos para adaptarlos a su propio estilo.