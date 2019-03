Lady Gaga pospone varios conciertos por una lesión

Gaga recurrió a Twitter para explicar la situación y dijo que se lastimó durante un concierto hace algún tiempo y que su lesión se ha empeorado, impidiéndole moverse tras su concierto del lunes en Quebec, Canadá.

La cantante había tratado de ocultar la lesión a su personal, pero ya no puede tener actuaciones en vivo. "He estado ocultando la lesión y el dolor crónico por un tiempo, pero en el último mes se ha empeorado", escribió. "He estado rezando para que se cure".

Ni Lady Gaga ni el comunicado especifican de que se trata la lesión. El resto de la gira "Born This Way Ball" seguirá en las fechas programadas, comenzando en Filadelfia el 19 y 20 de febrero.