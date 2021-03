La opinión de Javier Cámara, Willy Toledo o Jorge Sanz tras el perdón de Victoria Abril en los Feroz

La actriz y cantante Victoria Abril sigue estando en el ojo de la polémica por sus declaraciones negacionistas sobre la pandemia del coronavirus. La actriz declaraba que la forma de solucionar la situación que vivimos non es con vacunas y que con estas "habrá más muertos que sin ellas". También añadía información falsa cuando decía que en los países donde se empezó antes a vacunar es "donde han salido las variantes más peligrosas, donde hay más PCR positivos y más muertos" entre otras numerosas declaraciones.

Ahora la actriz ha decidido pedir perdón y lo ha hecho en los Premios Feroz 2021 celebrados la pasado noche del 2 de marzo. Abril cambiaba su tono de voz cuando se subía al escenario y tras recoger su premio aprovechaba para pedir perdón tras sus palabras sobre la pandemia, las mascarillas y las vacunas. Al finalizar la gala, compañeros de profesión de Abril como Javier Cámara, Willy Toledo y Jorge Sanz se han mostrado críticos con las palabras de su compañera pero sin embargo, como decía Javier Cámara "ella esté equivocada o no, que lo está, podrá decir lo que quiera".

También declaraba Willy Toledo que "esto es una entrega de premios y creo que esto debería ser lo importante. No que una actriz opine sobre una pandemia, que en cualquier caso no es una experta". También Jorge Sanz ha defendido que "alguien pueda decir lo que quiera y por eso no dejar de ser peor o mejor actor o que la gente te odie".