Victoria Abril: "Habrá más muertos con vacuna que sin, el confinamiento no funciona y las mascarillas tampoco"

La actriz Victoria Abril se refirió al coronavirus como "coronacirco" durante la entrega de un premio Feroz de Honor 2021. Además, estuvo sin mascarilla en el acto y afirmó que "estamos siendo usados como cobayas". Este sábado en La Sexta Noche ha comentado: "No sabemos nada de las vacunas, además, no son vacunas, son terapias genéticas que no se han probado ni si quiera en ratoncitos".

Asimismo, ha señalado que el confinamiento no funciona y tampoco las mascarillas. "Habrá más muertos con vacuna que sin vacuna", apunta. Por otro lado, considera que las farmacéuticas no saben qué efectos secundarios pueden tener a corto, medio y largo plazo la vacuna y asegura: "Ni loca me voy a vacunar".

También, ha manifestado que hace 30 años que no se toma ninguna pastilla y asegura que está "muy bien". "No tomo medicamentos con efectos secundarios graves. Está claro que las farmacéuticas no quieren curarnos, quieren que estemos enfermos siempre".

Por último, afirma: "Estoy harta de las mascarillas porque están llenas de formaldehído y tolueno, que son cancerígenos. Pasad a las de algodón que esas no engañan".

La actriz muy crítica con las restricciones

Victoria Abril se ha mostrado muy crítica en los últimos días también con las actuales restricciones contra la pandemia de coronavirus. Asimismo, ha calificado de "plandemia" y ha criticado, especialmente, las vacunas.

Un doctor invita a los negacionistas a que le acompañen un día en el hospital

Después de estas declaraciones de la actriz, el doctor José Luis del Pozo León, también coordinador de la vacuna del coronavirus Janssen en la Clínica Universidad de Navarra, ha recomendado lo siguiente a los famosos 'negacionistas': "Yo les recomendaría que nos acompañasen un día en el hospital a ver los pacientes que están en planta con ventilación mecánica y a asistir también a ver cómo los pacientes fallecen y no pueden despedirse de sus familiares o de sus allegados".