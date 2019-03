Katherine Jenkins, cantante galesa de ópera pop, triunfa en EEUU

En Gales, de donde es natural, Katherine Jenkins, cantante de ópera de 30 años de edad, no puede dar un paso sin que le sigan los paparazzis. Es un personaje muy conocido en Reino Unido, donde ha alcanzado la categoría de multiplatino.

Y Estados Unidos está empezando a conocerla, con gran éxito. Jenkins está terminando en este país una gira de pequeños teatros como promoción de su álbum 'Believe', que fue lanzado a principios de este año en Reprise Records. Jenkins explica que está feliz "por poder actuar en sitios más pequeños" que en los que actúa en su país.

Su álbum incluye canciones de ópera mezcladas con melodías pop, al estilo de Evanescence o Sarah McLachlan. Katherine proviene de una familia media galesa. Se recuerda cantando desde que tenía 4. A los 7 años, se unió al coro de la iglesia local, ganando un concurso a los 10. Tres años más tarde, comenzó a ir a clases de canto y su maestra le mostró qué era la ópera, por sus cualidades vocales.

"A veces este tipo de música puede ser intimidante", confiesa. "La gente no está segura de si pueden entrar en este mundo. Siento que soy el ejemplo perfecto para ilustrar que sí es posible. Descubrí la ópera porque me encanta cantar, no porque mis padres la pusieran en casa o porque tuviéramos dinero para ir a la ópera".