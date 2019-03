El Festival Internacional de Benicássim arrancó con fuerza al ritmo de Broken Bells, el nuevo proyecto de James Mercer (líder de The Shins) y el afamado productor Danger Mouse.

La tarde se iba calentando con la presencia de Charlotte Gainsbourg, la francesa hizo honor a su apellido con canciones sugerentes y una imponente presencia sobre el escenario.

El festival estaba tomado por la presencia británica, tanto en el público (un 60% del aforo) como en el cartel. Primero salto al escenario el mítico lider de The Kinks, Ray Davis y encandiló a las nuevas generaciones con sus éxitos de toda la vida, 'Lola', 'Waterloo Sunset' o 'You Really Got Me'.

Después llego el turno para Kasabian, la banda de Leicester liderados por Tom Meighan y Sergio Pizzorno saltaban al escenario central para presentar su ultimo trabajo 'West Ryder Pauper Lunatic Asylum' y pusieron a la gente en pie con sus sonidos que mezclan a la perfección lo rockero con lo electrónico. No faltaron por supuesto sus grandes singles 'Shoot The Runner' o 'Club Foot' que el público cantaba extasiado.

La segunda jornada del festival promete todavía más buena música de la mano de de los neoyorquinos Vampire Weekend y Julian Casablancas.