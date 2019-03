Justin Bieber rompecorazones a ritmo de baile en Madrid

Con un retraso de cuarenta minutos y un madrileño Palacio de los Deportes en donde no se ha colgado el cartel de completo, el canadiense se ha subido a las tablas en medio de la impaciencia de sus seguidores, que chillaban, entre lágrimas, minuto a minuto durante la cuenta atrás.

Y es que desde que su madre subiera sus propios vídeos a la red imitando a otros artistas como Usher o Michael Jackson, mucho ha llovido para este adolescente, ya entrado en la mayoría de edad, ídolo de masas procedente de Ontario y eternamente comparado con su tocayo Timberlake.

Aunque su "Believe Tour" ha pasado por momentos difíciles como el vahído que sufrió en el estadio O2 Arena de Londres, ciudad donde vivió un altercado con la prensa, o la posterior cancelación de su concierto en Lisboa por "circunstancias imprevistas", el canadiense ha empezado con un sonado "All around the world", rodeado de un buen elenco de bailarines.

El chico "vedette", que lo mismo promociona un perfume, hace un documental ("Never say never"), escribe sus memorias o forma parte del elenco de artistas invitados a los desfiles de Victoria's Secret, no ha escatimado en gastos y ha hecho una aparición estelar sobre el vuelo de las alas de un ángel. Lo cierto es que su éxito no tiene parangón, con seguidoras que esperaban ansiosamente su cola para el recital de esta noche desde el pasado 28 de febrero, independientemente de las inclemencias típicas de marzo y de las ocurrentes burlas de los viandantes.

Así, con la seguridad de tener más de 35 millones de "beliebers" en Twitter, el artista ha pisado Madrid para ofrecer un concierto en el que ha primado el baile sobre cualquier otra arte, a excepción de unos constantes fuegos artificiales y unas grandes pantallas que ofrecían su mejor imagen. "Take you" ha sido la segunda canción elegida por Bieber, ataviado de riguroso blanco, con sus habituales zapatillas y el toque dorado de unos guantes que pretendían emular, sin acierto, al mismísimo Jackson.

Tras el baile de "Somebody to love", un vídeo ha recordado momentos épicos de su vida, tales como su primera aparición en las redes, su temido corte de pelo, sus entrevistas y las entregas de premios en las que ha salido firme ganador a modo de autopromoción. Con una crítica a los "paparazzi" incluida, Bieber ha continuado su recital con "Beauty and the beat", en el que se ha marcado un solo a la batería, y "As long as you love me", dos de sus temas más conocidos, para ofrecer su momento más intimo de la mano de "Be alright", su guitarra y una plataforma móvil.

Acompañado del piano y el "Believe" que da nombre a su último álbum y gira, Bieber ha puesto punto y seguido a la primera parte de su concierto en la capital, donde no han faltado constantes cambios de vestuario y protocolarios "gracias" en castellano. Un breve descanso ha culminado con el éxtasis de sus "beliebers", que por fin han podido escuchar el tema que a todos y a todas les gustaría que les dedicara al oído, su exitoso "Boyfriend", con el que Bieber ha dicho adiós a su noche más castiza.

Previamente, el artista español Xuso Jones y su compatriota Carly Rae Jepsen han amenizado a los miles de seguidores que esperaban con ganas lúdicas a la voz de "Baby". La artista del "Call me maybe", protegida y descubierta por el propio Bieber, ha comenzado su actuación ante los gritos de las "gorras moradas", utilizadas por la mayoría de sus fans y ha ofrecido un pequeño concierto en el que no han faltado otros de sus éxitos, como "This kiss" o "Good time".

Por su parte, el español, que se dio a conocer después de colgar un vídeo cantando a las puertas de un McDonald's, ha interpretado, entre otros, "Celebrating life" y "Turn on the radio", pertenecientes ambos a su álbum debut. Este sábado el canadiense continuará su gira en Barcelona, antes de su recorrido por Europa, Oriente Medio, Sudáfrica y Norteamérica.