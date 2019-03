El Juli: "Nada habría sido posible sin el toro: mi gran compañero"

Julián López, 'El Juli', ha asegurado que en su carrera "ha habido éxitos y fracasos profesionales" pero que nada habría sido posible sin su "gran compañero: el toro". El diestro ha sido el protagonista del encuentro 'La Razón de...', donde ha realizado un repaso a su trayectoria personal y profesional. El acto ha sido presentado por el escritor y columnista Alfonso Ussía, quien ha definido al matador madrileño como "creador de arte, un torero portentoso y una persona extraordinaria".



'El Juli' ha comenzado el repaso a su trayectoria personal y profesional agradeciendo a su familia y a sus compañeros de profesión el apoyo demostrado desde que a los 14 años decidió viajar a México para cumplir su sueño. "La escuela taurina de la Venta del Batán fue muy importante para mí y para mi vida", ha dicho. "Mis compañeros de aquellos entrenamientos son con los que hoy compito en las ferias", ha apostillado.



El torero madrileño ha explicado que se fue a México "a la aventura" y que fue "una de las decisiones más duras" de su vida. "Sin mi madre ni mis hermanos, pasaron meses angustiosos. Pero, esa oportunidad que esperaba llegó. La plaza México me abrió sus puertas y el indulto de Feligrés superó mis sueños. Gran parte de lo que soy se lo debo a México, porque como torero nací allí", ha contado.



Ha recordado que allí se dio cuenta de que se iba a volver esclavo de su propio éxito. "Con una ambición desmedida y con una juventud en la que, lógicamente, me deslumbraban más las cosas materiales que la plenitud artística, asumí la responsabilidad que mi nombre y me expectación generaban por las plazas", ha relatado. Esa ha sido la clave de su carrera: "Darle al público lo que esperaba. No defraudar", y ha reconocido que de esa presión ha sido "tan esclavo durante todos estos años".



"En todas las plazas por las que pasaba, incluida Madrid, tenía mucho que demostrar para no defraudar a nadie, fuese por la vía que fuese, pero siempre con el corazón, cada tarde, cada día", ha confesado.



Uno de los momentos más importantes en su vida fue su alternativa. "Esa tarde en Nimes, Manzanares me dijo: Julián la tarde es tuya. Y yo pensé: ¿con dos figuras del toreo la tarde es mía? Y lo fue. Aquella tarde cambió mi vida, salí del anonimato y entendí que tenía la responsabilidad de mi carrera, de mi familia y de mi cuadrilla", ha recordado. "A partir de ahí, ha habido éxitos y fracasos profesionales, pero no habrían sido posibles sin el toro: mi gran compañero", ha dicho 'El Juli'.



El diestro ha terminado su intervención explicando que gracias a su profesión, y con más de 1.400 corridas en su carrera, ha podido crear la Fundación El Juli, para ayudar a los más necesitados, y una escuela taurina, que hace ya cinco años forma a nuevos profesionales del toreo. Durante el encuentro también ha habido tiempo hablar de los antitaurinos y de la defensa de la Fiesta. Tras su intervención, el torero ha respondido a las preguntas de tres periodistas: Gloria Lomana, directora de informativos de Antena 3; Javier González Ferrari, presidente de Onda Cero, y Francisco Marhuenda, director de La Razón.



'El Juli' ha estado arropado por su mujer, Rosario, además de sus padres, Julián y Manoli, y sus hermanos, Manoli e Ignacio. Al acto han acudido toreros como El Viti, Miguel Ángel Perera, El Fundi y Curro Vázquez, además de los ganaderos Victorino Martín, Victoriano del Río, Carlos Núñez y Borja Domecq. También se encontraba el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.